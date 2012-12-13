Брошенные поезда могут парализовать работу ДВЖД

Приход зимы традиционно обострил проблемы дальневосточного транспортного узла - обилие брошенных составов на подходах к портам Приморья серьезно осложняет эксплуатационную обстановку на Дальневосточной магистрали, заявил 13 декабря первый заместитель начальника Дальневосточной дирекции управления движением Дмитрий БОРОДИНСКИЙ.

По его словам, ряд приморских портов (прежде всего торговый порт Посьет) и предприятий края оказались неспособными к работе в зимний период, что привело к увеличению так называемых "брошенных" поездов (поездов, отставленных от движения по причинам, зависящим от грузополучателя) общим количеством более 6 тыс. вагонов, что нарушает нормальный технологический режим работы станций.

В частности, на сегодняшний день в адрес порта Посьет простаивает 13 поездов (более 600 вагонов), на станции Крабовая - 15 поездов (1000 вагонов) в адрес "Находканефтепродукт".

В сложившейся ситуации ДВЖД обратилось за помощью к властям региона. "Первый вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ заверил нас - "я не только союзником вам в этом случае буду, но и сотрудником", - рассказал заместитель начальника ДВЖД по Владивостокскому региону Сергей РЯБОВ.

"Нам бы не хотелось вводить запретительные меры на погрузку в адрес грузополучателей приморских портов, понимая, что это приведет к снижению эксплуатационных параметров на сети железных дорог", - добавил Дмитрий Бородинский.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.