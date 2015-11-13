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Объявлен старт премии Дальневосточного региона "Торговая марка года-2015"

13 Ноября 2015, 11:45 | Дальний Восток

Объявляется СТАРТ самой авторитетной  премии Дальневосточного региона «Торговая марка года-2015»! Конкурс проводится ежегодно уже в 14-ый раз. Организатором конкурса является Союз «Приморская торгово-промышленная палата», с 2010 года конкурс поддерживает «Дальневосточная торгово-промышленная палата».  Конкурс создан с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

«Торговая марка года» - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, право размещения знака на товаре и упаковке.

Информационную поддержку данного конкурса оказывают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока. Официальный оператор конкурса  - маркетинговый центр "Реклисс".

В настоящее время в конкурсе уже участвуют такие компании как: производители продуктов питания «Ратимир», «Киприно», «Русь Восточная», «Токимо», «Доброе дело», «КВЭН», «Родимая сторонка», «Зелёные листья», интернет-магазин «ХабЛяля», торговый дом «Золотая Русь», сеть автомаркетов «Гиперавто», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Дальневосточный РЦ», финансовое ателье «Grott Bjorn» (работают на финансовых рынках России с 1995 года), климатическая компания «Ваш Сезон», группа компаний «Эталон», логистическая компания «New Way Logistic», группа компаний «Юнион», логистическая компания «TИC-лоджистик», стоматологическая клиника «Мой стоматолог». Успейте зарегистрировать Вашу компанию! Заявки оформляются на сайте конкурса – www.branddv.ru/ www.primbrand.ru до 30 ноября 2015 г.  

Любой житель Дальнего Востока может проголосовать на сайте конкурса www.branddv.ru/www.primbrand.ru. Голосование идет в течение всего года. Поддержите любимые марки, Ваш голос очень важен!

Подведение итогов и церемония награждения состоится в конце января 2016 года в г.Владивосток и г.Хабаровск.

«Торговая марка года – Ваш знак качества»!

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: торговая марка  сайт  премия  конкурс 



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