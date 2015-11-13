Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Объявлен старт премии Дальневосточного региона "Торговая марка года-2015"
Объявляется СТАРТ самой авторитетной премии Дальневосточного региона «Торговая марка года-2015»! Конкурс проводится ежегодно уже в 14-ый раз. Организатором конкурса является Союз «Приморская торгово-промышленная палата», с 2010 года конкурс поддерживает «Дальневосточная торгово-промышленная палата». Конкурс создан с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
«Торговая марка года» - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, право размещения знака на товаре и упаковке.
Информационную поддержку данного конкурса оказывают наиболее рейтинговые СМИ Дальнего Востока. Официальный оператор конкурса - маркетинговый центр "Реклисс".
В настоящее время в конкурсе уже участвуют такие компании как: производители продуктов питания «Ратимир», «Киприно», «Русь Восточная», «Токимо», «Доброе дело», «КВЭН», «Родимая сторонка», «Зелёные листья», интернет-магазин «ХабЛяля», торговый дом «Золотая Русь», сеть автомаркетов «Гиперавто», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Дальневосточный РЦ», финансовое ателье «Grott Bjorn» (работают на финансовых рынках России с 1995 года), климатическая компания «Ваш Сезон», группа компаний «Эталон», логистическая компания «New Way Logistic», группа компаний «Юнион», логистическая компания «TИC-лоджистик», стоматологическая клиника «Мой стоматолог». Успейте зарегистрировать Вашу компанию! Заявки оформляются на сайте конкурса – www.branddv.ru/ www.primbrand.ru до 30 ноября 2015 г.
Любой житель Дальнего Востока может проголосовать на сайте конкурса www.branddv.ru/www.primbrand.ru. Голосование идет в течение всего года. Поддержите любимые марки, Ваш голос очень важен!
Подведение итогов и церемония награждения состоится в конце января 2016 года в г.Владивосток и г.Хабаровск.
«Торговая марка года – Ваш знак качества»!
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей