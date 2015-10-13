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СГ "ХОСКА" выплатила свыше 18 млн. рублей своим клиентам по итогам сентября
18 278 916 рублей выплатила компания своим клиентам по итогам сентября. Средняя сумма выплаты составила 66 469 рублей. Выплату получили 275 клиентов страховой группы.
Забота о клиенте и идеальная репутация – ключевые принципы работы страховой группы «ХОСКА». В случае неприятности, получить выплату в компании можно быстро и легко. Стратегией развития страховой группы «ХОСКА» предусмотрено качественное и своевременное урегулирование убытков клиентов. Политика крупнейшей региональной компании Дальнего Востока в отношении выплат клиентам признана наиболее эффективной изданием Дальневосточный капитал. Этот факт также подтверждает официальная информация о страховщике, опубликованная на сайте ЦБ РФ.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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