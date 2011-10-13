Абонентам сотовой связи начнут прибавлять секунды

ФАС планирует вернуть посекундные тарифные планы сотовой связи наряду с поминутными. При этом ведомство не станет запрещать операторам связи округлять стоимость вызова в большую сторону при превышении минуты разговора. То есть перехода на посекундную тарификацию всех разговоров в сетях российских сотовых операторов не планируется.

Вместе с тем сотовые операторы должны разработать для своих абонентов такую линейку тарифных планов в которой присутствовали как тарифы с поминутной, так и с посекундной тарификацией.

Также МТС, Мегафон и Билайн в каждом регионе страны должны ввести хотя бы один тарифный план, позволяющий тарифицировать звонки в роуминге с шагом в 10 секунд.

Как уже сообщал Gudok.ru, в начале июня ФАС России выступила с инициативой запретить оператором сотовой связи поминутную тарификацию. По мнению специалистов службы, «округление» платы за звонок в большую сторону, которое фиксируется при данном виде расчета, нарушает права абонентов, но при этом приносит компаниям десятки миллиардов рублей дополнительных доходов.

«Абонент не должен платить

за неиспользованную часть минуты,

то есть, по сути, за не оказанную

оператором услугу»,



- отметил по этому поводу начальник управления контроля транспорта и связи управления ФАС Дмитрий Рутенберг.

Аналитик консалтингового агентства IKS-Consulting Максим Савватин пояснил, что инициатива ФАС предсказуема. «Эта организация не первый год обращает свое внимание на рынок сотовой связи, особенно в отношении высоких тарифов на роуминг. История с посекундной тарификацией также возникла не спроста, еще в 2006 году когда крупнейшие российские операторы «подарили» своим абонентам бесплатные входящие вызовы. Потребитель, безусловно, выиграл от этого решения, но операторы стали нести значительные финансовые потери. Чтобы восстановить статус-кво, телефонные компании отказались от посекундной тарификации и принялись «округлять» стоимость исходящих звонков».

По словам Савватина, за прошедшие годы компании «большой тройки» не только восстановили уровень прежнего дохода, но и выиграли: «За разговор длиной в 1 минуту и 1 секунду при поминутной тарификации абонент платит как за 2». Данная мера, констатирует эксперт, привела к тому, что на плечи пользователей легли дополнительные траты на те услуги, которые они фактически не получали.

Максим Савватин считает, что появление обязательных посекундных тарифов пройдет безболезненно для крупных операторов. Он сомневается, что в переходе на «систему округления» было виновато так называемое «мобильное лобби»: «Скорее всего, дело в обычной конкуренции. Игроки рынка просто вынуждены были оперативно реагировать на действия друг друга в решении одинаковых проблем. Теперь, с появлением посекундных решений у «МТС» и «Мегафон» следует ждать таких же шагов со стороны «Вымпелкома», и других участников мобильного рынка России. Это вполне закономерный процесс, проходящий по свободной инициативе компаний».

Диверсификация тарифных планов, на которую решились операторы убедила ФАС в том, что стопроцентная ликвидация поминутных пакетов не обязательна – достаточно того, что абонентам предоставили право выбора.

Именно такое положение дел антимонопольная служба требует закрепить законодательно. «Соответствующее предложение направлено нами в Минсвязи, которое ответственно за внесение изменений в регламентацию оказания услуг связи», - сообщил Дмитрий Рутенберг. – «Мы ожидаем ответа из министерства уже в течение этой недели». Представитель ФАС подчеркнул, что возвращение посекундных планов – процесс неизбежный. «Это уже осознали многие операторы. В ЦФО такие тарифы уже поступили в продажу, очередь за регионами».

Сами сотовые операторы поддержали решение ФАС. «Данное решение ФАС дает возможность операторам формировать, а абонентам выбирать тарифные планы исходя из их разных потребностей в общении», - заявила Анна Айбашева, пресс-секретарь «Вымпелком». Не дожидаясь изменений в законодательстве, операторы уже приступили к созданию новых тарифных планов.

По мнению экспертов, выбор посекундной тарификации звонков поможет сэкономить на расходах тем абонентам, кто звонит с мобильного нерегулярно и недолго. «Людям, которые много и долго говорят по телефону, данная экономия на секундах не принесет существенной выгоды», - полагает Максим Савватин.

Минусом данной свободы выбора может стать отсутствие очевидной разницы в цене: несмотря на тип расчета стоимости звонка, абонент вряд ли сможет почувствовать существенные изменения. Операторы связи не преминут найти способ компенсировать возможные убытки от введения посекундных тарифов за счет своих же абонентов. «Я не исключаю возможной некоторой корректировки действующей тарифной линейки, просто ради того, чтобы большая группа пользователей не перешла на тарифы с посекундной тарификацией».

ФАС, отвечая на эти опасения, обещает не оставаться в стороне: «за возможным ростом тарифов мы будем следить. Это прямая обязанность ФАС», - пообещал Дмитрий Рутенберг.