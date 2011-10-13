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Тайные причины явного успеха Стива Джобса
После смерти Стива Джобса Apple объявила: управлять компанией будет семь человек. Никто из соратников Стива, его учеников и коллег в одиночку не справится. В чем секрет гениального менеджера, пытается объяснить Елена Загородняя, автор программы "Сухой остаток" РИА Новости.
А рынок будто и не заметил ухода Стива. На NASDAQ акции Apple потеряли было процент-другой, но затем вернулись в положительную зону. Упали они и на открытии Франкфуртской фондовой биржи на 4,4%, но и здесь к закрытию биржа отыграла падение.
Что это? Равнодушие инвесторов? Или дело в том, что рынки уже учли уход Стива Джобса, когда 25 августа 2011 года он заявил, что покидает пост гендиректора? Нет. Реакция рынков – это не равнодушие, а признание невероятного успеха компании Apple. Компании, которую в 1976-м году создали в гараже два парня - Стивен Джобс и Стивен Возняк. И начало всего – первый мак.
В 1984 году на презентации первого компьютера Макинтош Джобс произнес слова, которые сегодня цитируют многие СМИ: "В последнее время мы много говорили о Макинтоше, но сегодня мне бы хотелось, чтобы мы услышали, как Макинтош говорит от своего имени". И Макинтош "заговорил" со своим создателем.
Джобс ушел из компании в 1985-м и вернулся в 1997-м. И совершил невероятное. В новом веке компания умудрялась развиваться даже тогда, когда все остальные боролись за выживание. Акции Apple росли всегда. За последние десять лет акции выросли в 43 раза.
Падения случались лишь при появлении новостей о проблемах со здоровьем у Стива. Или даже в связи с отсутствием новостей. Вот, например, когда 21-го июля 2008-го года финансовый директор компании Питер Оппенгеймер отказался ответить на вопрос инвесторов о состоянии Джобса, акции компании обвалились более чем на 10 процентов.
Серьезные падения случались и еще. И всегда – на новостях о здоровье Джобса: то появлялись слухи о его госпитализации, то не приехал на конференцию, то объявил, что временно отойдет от дел или на полгода ляжет в больницу.
Но слухи опровергались, Стив выходил из больницы, и акции снова росли. Он проводил презентацию лично, и акции взлетали. А компания богатела. За последние десять лет продажи Apple выросли в 12 раз. За эти годы компания заработала на продажах почти 250 миллиардов долларов.
Секрет успеха Джобса еще будут разбирать в учебниках по менеджменту. Будут пытаться понять, как так получалось: у человека несносный характер, человек бродит по коридорам и пачками увольняет сотрудников, а те говорят о нем только хорошее, и фактически боготворят. Система корпоративного управления – одна из тайн Apple. Но это загадка, ответ на которую может быть очень простым: масштаб личности.
"Знаете, нам так повезло! - говорил Джобс в 2007-м, - Потому что мы подарили миру революционные продукты: Mac - в 1984-м году. Компьютер, который вы никогда не забудете. Вряд ли и остальной мир о нем забудет. iPod - в 2001-м. Он изменил все, что связано с музыкой. И тоже самое мы сотворим с помощью iPhone".
И ведь сотворил. Гениальный менеджер. Рок-звезда Силиконовой долины. Дотошный технарь и прирожденный лидер. Человек, поразительные коммерческие успехи которого стали лишь побочным продуктом его любви к жизни. А деньги – что? Пыль.
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