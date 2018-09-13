С Поднебесным размахом

Китай остается основным внешним партнером России на российском Дальнем Востоке, инвестирует 7% от текущего общего объема в проекты региона, сообщил в преддверии IV Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Среди приоритетов Китая на Дальнем Востоке - инфраструктура, сельское хозяйство и переработка природных ресурсов.

«Если говорить о будущем, то нас сейчас интересует подготовленный китайской компанией China Chengtong проект строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Хабаровске, потому что мы заинтересованы, чтобы лес перерабатывался у нас. Мы будем создавать для этого все условия», - отметил вице-премьер.

По данным Минвостокразвития, объем внешней торговли регионов Дальнего Востока и Китайской Народной Республики в 2017 году составил $7,7 млрд, что на 28,3% больше аналогичного показателя 2016 года. Экспорт товаров из субъектов ДФО в Китай по итогам 2017 года вырос на 31,5%. Китайские компании реализуют более 40 инвестпроектов на Дальнем Востоке, восемь из которых запущены в 2018 году.