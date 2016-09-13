Большая энергостройка объявляет кадровый набор

Стремительное развитие Дальнего Востока требует адекватных мер по развитию инфраструктуры, прежде всего дорог и энергетических станций. Желательно, как отмечали инвесторы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на опережение. За большую энергетику в одном из самых сложных регионов страны отвечает холдинг «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро»), структуры которого как раз обеспечивали бесперебойное электроснабжение форума. Как выяснилось, сегодня энергетики не только решают производственные и технические задачи, но и внедряют новые инструменты привлечения и мотивации кадров. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

Электроэнергетическая отрасль ДФО, база которой была заложена еще в советское время, в ряде случаев уже не отвечает реалиям региональной экономики. Одновременно с выводом устаревающих мощностей в рамках развития Дальнего Востока планируется существенное увеличение спроса на электроэнергию и мощность за счет существующих и новых потребителей, а также увеличения объемов экспорта, о чем много говорилось на Восточном экономическом форуме.

Для уверенного развития Дальнего Востока энергосистемам региона потребуется ввод новых мощностей. Уже сейчас в регионе ведется реализация сразу пяти крупных тепловых строек: проектов второй очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область), ТЭЦ в г. Советской Гавани (Хабаровский край), Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область), Якутской ГРЭС-2 (Якутия), а также ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

ДОСЬЕ «ЗР»: «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока. Основной акционер - ПАО «РусГидро». Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав «РАО ЭС Востока», составляет 8 тыс. 924 МВт, тепловая мощность - 17 тыс. 972 Гкал/ч.

Сегодня энергетику Дальнего Востока обслуживают более 50 тыс. человек, а холдинг «РАО ЭС Востока» является крупнейшим работодателем в регионе. Ввод новых мощностей требует еще большего количества квалифицированного персонала, а значит, уже сегодня следует думать о привлечении рабочих рук в регион. В этом отношении сходятся интересы всех - и бизнеса, и граждан, и государства, которое сейчас так много внимания уделяет Дальнему Востоку.

На Восточном экономическом форуме много говорилось о том, что решить проблему привлечения дополнительных трудовых ресурсов можно только применяя активные социальные и экономические меры. В частности, необходимо введение компенсации региональных затрат на воспроизводство рабочей силы: содержание объектов социальной сферы, выравнивание условий ведения бизнеса, а также повышение инвестиционной привлекательности территории. Требования квалифицированного специалиста известны: возможность получать хорошую зарплату, работая по полученной специальности, и обязательное решение жилищного вопроса, так как многие проекты реализуются с нуля. Сегодня потребность в жилье в регионе составляет порядка 10 млн кв. м в год, в то время как сдается в среднем 2 млн кв. м.

На этом фоне следует отметить инициативу энергетиков, которые уже сегодня предлагают свое решение проблемы.

«На всех экономических форумах достаточно много внимания уделяется подписанию различного рода инвестиционных соглашений, которые предполагают реализацию крупных проектов, строительство или расширение производств. Как следствие, перед любым из этих проектов, как только он подходит к практической стадии реализации, встает вопрос привлечения рабочего капитала. И подписание конкретных соглашений о привлечении персонала, на мой взгляд, можно считать своеобразным подтверждением того, что инвестиционный проект реально начинает работать. А значит, на первый план выходит привлечение людей, которые могут эксплуатировать современное и зачастую высокотехнологичное оборудование», - отмечает гендиректор ПАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

«РАО ЭС Востока» рассчитывает привлечь персонал на новые объекты энергетики с помощью жилья, которое будет строиться на условиях найма. Пилотный проект предполагается реализовать в Хабаровском крае на строящейся ТЭЦ в г. Советской Гавани. Соответствующее соглашение ПАО «РАО ЭС Востока», правительство Хабаровского края и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК) подписали на площадке ВЭФа.

Согласно документу, правительство Хабаровского края берет на себя обязательства по развитию жилищного строительства и подбору земельных участков для возведения доступного жилья для энергетиков. «РАО ЭС Востока» разработает корпоративные жилищные программы для привлечения сотрудников на новые и строящиеся энергообъекты, изучит спрос на найм жилья среди сотрудников компании. АРЧК, в свою очередь, окажет содействие и предоставит консультации сторонам, а также проведет анализ перспектив создания новых рабочих мест в регионе.

«Уверен, что предоставление сотрудникам возможности найма жилья является гибким и эффективным инструментом привлечения и закрепления жителей. В дальнейшем этот проект может стать своего рода модельным решением по строительству арендного жилья в других дальневосточных регионах. Я желаю, чтобы наше сотрудничество с энергетиками было лишь началом аналогичных проектов в регионе», - прокомментировал соглашение глава АРЧК Валентин ТИМАКОВ.

Сергей Толстогузов уверен, что доступное жилье может стать эффективным инструментом для мотивации персонала.

«Подписанное соглашение подводит итог некоторым предыдущим договоренностям, которые предполагают масштабные инвестиции в регион. Сегодня эти соглашения уже материализовались в основные средства, и нам уже нужны конкретные специалисты, - говорит Сергей Толстогузов. - Вместе с коллегами мы предлагаем совершенно новый алгоритм решения этих задач. Мы действительно стремимся действовать комплексно. Мы в соответствии с графиком строим новые объекты, которые будут вводиться в строй в 2017-2018 гг. Но мы понимаем, что привлечением персонала нужно заниматься уже сегодня. При этом задачу я бы разделил на две составляющие. Во-первых, новым работникам необходимо комфортное жилье, чтобы они думали только о рабочем процессе. Во-вторых, решение этого вопроса послужит инструментом мотивации для привлечения специалистов самого высокого уровня. В том числе и из других регионов».

Глава «РАО ЭС Востока» особо подчеркивает, что новые инструменты, старт которым был дан на ВЭФе, никак не сказываются на тарифах. «Я считаю, что подобными инструментами мы с удовольствием будем пользоваться и дальше. Речь ведь идет не только о возможности привлечения ипотечного кредитования и возможности организации финансирования. И очень важно, что это никоим образом не ложится дополнительной нагрузкой на тарифную составляющую. Второй момент – вместе с коллегами мы сегодня решаем задачи не только привлечения персонала, но и повышения его квалификации. А это даст дополнительную загрузку общеобразовательных и высших учебных заведений региона», - говорит топ-менеджер.

Инструменты, внедряемые энергетиками, полностью соответствуют требованиям государственной программы развития региона. «Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса, - заявил на ВЭФе президент Владимир ПУТИН. - Мы видим здесь реальные перемены. Первые, но все же значимые и обнадеживающие результаты».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.