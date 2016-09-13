Зарплатам на Дальнем Востоке прогнозируют рост

Уже 1 400 специалистов трудоустроены Агентством по развитию человеческого капитала на предприятия Дальнего Востока. В их числе те, кто переехал в регион из других субъектов РФ, чтобы применить свои профессиональные знания и навыки на новых производствах. До конца года количество таких специалистов должно увеличиться

до 4 тыс. 060. Подробнее в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Но привлечь специалистов в регион – это только полдела. Главная задача заключается в том, чтобы закрепить здесь людей, увлечь их не только профессиональными перспективами, но и создать условия для достойной жизни. О том, как решается эта задача, глава Агентства по развитию человеческого капитала Валентин ТИМАКОВ рассказал в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

- Валентин Витальевич, во время первой встречи, которая состоялась сразу после вашего назначения на пост руководителя АРЧК, мы говорили в основном о планах. Сегодня уже можно подводить некоторые итоги. В связи с этим первый вопрос: за это время вы близко познакомились с рынком труда региона. Что он из себя представляет?

- Главная особенность дальневосточного рынка труда – это структурный дисбаланс. С одной стороны, в регионе достаточно большое количество безработных граждан, с другой – дефицит рабочих рук. На одного безработного сегодня приходится 3-4 вакансии, но эти люди не могут их занять по той причине, что их квалификация не соответствует той, которая необходима работодателю. Дело в том, что 70% вновь создаваемых рабочих мест предназначены для рабочих кадров: самые распространенные вакансии на Дальнем Востоке – это автомеханики, электрогазосварщики, судостроители, бетонщики и каменщики. Если говорить про инженерные специальности – это инженеры-судостроители, инженеры-проектировщики, на их долю приходится около 30% вновь создаваемых рабочих мест. В то же самое время каждый второй безработный имеет образование экономического или гуманитарного профиля. То есть налицо как чисто физическая нехватка людей в регионе, так и дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

В следующем году, по нашим прогнозам, ситуация будет еще сложнее: в 2017 году мы достигнем дна демографической ямы, и без привлечения людей из трудоизбыточных регионов Дальнему Востоку не обойтись.

Еще одна особенность дальневосточного рынка труда заключается в том, что около 30% населения на Дальнем Востоке (а это порядка 1,2-1,3 млн человек) заняты в теневой экономике. Это значит, что на их счета не начисляются страховые взносы, они не платят деньги в федеральный и муниципальный бюджеты, и это огромная проблема, которая тоже требует решения.

- Но 7 месяцев работы уже позади, и можно говорить об опыте сотрудничества с работодателями. Кто является клиентом агентства и есть ли уже конкретные примеры привлечения кадров в регион?

- На сегодняшний день у нас есть уже более 120 работодателей, с которыми сотрудничает Агентство. Если говорить про крупнейших работодателей Приморского края – это группа компаний «Доброфлот», для которой мы подбираем ремонтников, обработчиков рыбы, матросов, «Мерси-Трейд», «Русагро-Приморье», RFP Group, ВМТП и др. В 2016 году мы трудоустроили 1400 кандидатов. А всего в банке данных агентства значится свыше 4,5 тыс. вакансий.

- Кто эти люди, которые хотят переехать на Дальний Восток?

- В Агентство с начала года обратилось более 3 тыс. человек из разных регионов России, которые рассматривают переезд на Дальний Восток для трудоустройства. География - самая широкая: Вологда, Ярославль, Волгоград, Москва, Омск, Екатеринбург, Иркутск и др. Профиль участников – от инженера-обогатителя, специалистов по бережливым производствам, строителей-технологов до инженеров очистки и обеззараживания воды и системного администратора. Анализ резюме, направленных в службу адаптации и поддержки переезжающих, показывает, что 92% людей, рассматривающих возможность переезда на Дальний Восток, – это резиденты России. Остальные - это граждане Украины, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана. Эта статистика достаточно условная, но общее представление о географии интереса соискателей она дает.

- Куда больше всего хотят переехать?

- Самыми популярными являются три региона: Приморский и Хабаровский края и Амурская область.

- Какие инструменты для поиска и привлечения персонала используете?

- В январе 2016 года Агентство запустило информационный портал, на котором в открытом доступе представлены вакансии работодателей, а также информация о возможностях трудоустройства и проживания на Дальнем Востоке. В рамках информационного обмена вакансии работодателей размещаются на крупнейших работных сайтах России, что обеспечивает информирование порядка 23 млн кандидатов ежемесячно о существующих возможностях трудоустройства на ДВ.

Банк резюме формируется за счет откликов кандидатов, поступающих в Агентство по различным каналам: электронная почта, горячая линия, формы обратной связи, а также через Службу адаптации и поддержки переезжающих работников.

Поиск специалистов мы осуществляем на основе заявок работодателей. Работу по поиску и привлечению мы ведем основываясь на экспертном понимании рынка. В июле вышел уже второй релиз «Навигатора профессий». Это продукт нашего Агентства, который содержит консолидированную информацию о потребностях рынка труда и перспективах его развития. Он включает данные о специалистах, которые будут требоваться в разных проектах в период до 2021 года. Всего описывает потребность 500 инвестпроектов в 25 отраслях. Документ будет обновляться ежеквартально. О его востребованности говорят 6 000 скачиваний, сделанных пользователями нашего сайта с момента публикации первого релиза.

Еще один инструмент привлечения – это реестр мер поддержки. На нашем сайте любой работник, рассматривающий переезд на Дальний Восток, может узнать о существующих преференциях. Перечень, существующий на сегодняшний день, не исчерпывающий – мы предлагаем регионам дополнять этот реестр новыми мерами поддержки.

- Пожалуй, самым глобальным проектом по привлечению и закреплению людей на Дальнем Востоке является закон о «дальневосточном гектаре». АРЧК оказывает информационно-методологическое сопровождение этого проекта. То есть вы уже можете проанализировать, насколько востребованной оказалась эта инициатива?

- Да, в настоящий момент на получение дальневосточного гектара подано более 380 заявок, а 140 человек уже получили свой гектар. В рамках пилотного проекта, в который вошли 9 регионов, мы тестируем работу федеральной информационной системы, оператором которой является Росреестр, отрабатываем схему нашего взаимодействия с организациями и муниципалитетами. С момента вступления в силу закона, мы приняли свыше 6000 звонков, 2000 письменных обращений, что говорит об интересе к новой инициативе. По мере погружения в эту тему мы увидели, что существует целый ряд вопросов, которые требуют уточнения. Например, вопрос кадастра, проблемы учета земель и перевода их в другие категории. Часть их уже решена. Например, создан беспрецедентный случай регистрации земли в рамках дальневосточного гектара в течение 30-40 дней, хотя в среднем по России подобная процедура занимает 130-160 дней.

Кроме этого, в процессе работы мы обнаружили, что появился спрос на создание поселений. То есть люди начинают оформлять коллективные заявки. Это говорит о том, что они внимательно изучили закон и знают, что если больше 20 граждан получили смежные участки и они расположены компактно в границах населенного пункта или не более чем в 20 км от поселения, муниципальные власти обязаны оказать им содействие в обустройстве территории, построить коммунальную, транспортную, социальную инфраструктуру.

- Гектаром интересуются жители других регионов России?

- Да, очень активно. По нашему прогнозу, дальневосточный гектар станет мощным стимулом для привлечения и удержания здесь людей. Сегодня, когда все только начинается, естественно, вопросов очень много, но по мере появления первых успешных историй, по мере понимания, что это возможно, участников этой программы будет все больше и больше.

- Какие проекты планируют реализовывать на полученной земле те, кто уже стал обладателем дальневосточного гектара?

- В каждом регионе – свои особенности. В Амурской области, например, есть проект развития пчеловодства, в Ханкайском районе берут гектары для развития рыбоводства. В Республике Саха (Якутия) планируют на них строить жилые дома. Интересных инициатив очень много. Перед Восточным экономическим форумом мы подвели итоги всероссийского конкурса, в рамках которого получили более 500 идей использования дальневосточного гектара. Инициаторов пяти лучших проектов мы пригласили на ВЭФ. Среди них – создание молодежного поселка (этот проект уже начали реализовывать), открытие парка дронов, выращивание грибов-шиитаке т.д. Агентство со своей стороны оказывает максимальную поддержку этим проектам.

- Среди задач, которые ставит перед собой АРЧК, значится и поддержка работодателей при строительстве жилья. Есть ли уже реальные проекты в этом направлении?

- Сегодня мы планируем сопровождение проекта по обеспечению жильем работников ТЭЦ «Советская Гавань», входящей в холдинг ПАО «РАО ЭС Востока». Суть проекта в том, что работодатель инвестирует 20% средств, а Агентство в качестве проектного менеджера привлекает другие институты и финансовые организации, правительство Хабаровского края. Для нас это пилотный проект, и полученный в рамках его реализации опыт мы планируем тиражировать в будущем. Кроме этого, мы подготовили ряд предложений по развитию рынка арендного жилья. На наш взгляд, отсутствие рынка арендного жилья является сдерживающим фактором, который препятствует развитию трудовой мобильности в регионе. Ограниченный рынок жилья является серьезной - хотя и не единственной - причиной, по которой люди не едут на Дальний Восток.

- Агентство сегодня обладает уникальной информацией о перспективных потребностях рынка труда. Эти данные вполне могут стать основой для составления контрольных цифр приема в высшие и средние учреждения профессионального образования. Как строится сотрудничество с системой образования?

- Действительно, у нас есть знания о рынке труда и его потребностях на ближайшие годы. Естественно, мы ее доводим до вузов, до техникумов и предлагаем им в соответствии с этими данными откорректировать контрольные цифры приема. Также мы выступаем с новыми инициативами по ведению новых курсов, программ с учетом потребностей работодателей. Надо сказать, что учебные заведения активно идут на сотрудничество.

- Вы только вернулись с Молодежного форума, который прошел на Итурупе. Привезли оттуда интересные идеи?

- Прямой диалог с молодежью является мощным инструментом продвижения Дальнего Востока и закрепления кадров. Почему молодежь сегодня уезжает из региона? Они не знают, что здесь будет завтра. А мы им говорим, что у нас уже в этом году будет открыто 5 тыс. новых рабочих мест, в следующем году – 25 тыс. И зачем куда-то уезжать, когда можно найти себе достойное применение на родине. Такой откровенный разговор с молодежью дает результаты. Например, с этого форума я привез проект, который мы точно будем реализовывать. Это создание карты занятости для молодежи. Участники форума предложили нанести на карту региона все предприятия, на которых будут открыты новые рабочие места, с указанием дат запуска новых проектов, а также все вузы и учреждения СПО, которые готовят кадры необходимой квалификации. Нам эта идея показалась очень интересной, тем более что основа для такой карты у нас уже есть.

- Агентство сотрудничает только с теми компаниями, которые реализуют проекты в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток, или в АРЧК может обратиться любой работодатель?

- Для того, чтобы стать клиентами агентства, работодатели должны отвечать трем критериям: своевременная выплата заработной платы, выполнение требований трудового законодательства и выполнение условий инвестиционного соглашения (если оно у компании имеется). Мы не работаем с работодателями, которые платят «серые» заработные платы, но готовы оказать поддержку тем, кто хочет «отбелиться». Правда, эта услуга не безвозмездная.

- Многие работодатели, которые уже работают в регионе, опасаются, что создание ТОРов усилит и без того довольно жесткую «войну за таланты». Говоря другими словами, предприятия в ТОРах, имея различные преференции, смогут предложить более высокие заработные платы, чем другие работодатели, и действующие предприятия столкнутся с дефицитом кадров. На ваш взгляд, такая угроза существует?

- Да, это ожидаемо. Более того, предприятия в ТОРах будут более высокотехнологичными, а значит, более привлекательными для ценных специалистов. И мы честно признаем, что в ТОРах зарплата будет выше на 20-30%. Что остается делать другим работодателям? Поднимать заработную плату. Люди на Дальнем Востоке должны зарабатывать больше. Это одно из условий дальнейшего процветания региона.

- То есть, по вашим прогнозам, заработные платы в регионе будут расти?

- И рынок труда, и заработные платы в регионе будут расти. А мы будем поддерживать этот рост.

- Какие планы ставит перед собой Агентство на ближайшую перспективу?

- В рамках ВЭФ мы анонсировали, что начинаем аккредитацию при АРЧК рекрутинговых компаний. Изначально мы не планировали заниматься рекрутинговым бизнесом и конкурировать с компаниями по подбору. Но поток вакансий в Агентство сегодня таков, что нам нужно либо наращивать штат рекрутеров, либо становиться более технологичными. Мы выбираем второй вариант. Первый задел мы сделали - запустили инструменты, понятные для рынка. Сейчас настало время выбирать партнеров на всей территории Дальнего Востока. Мы ожидаем, что у нас в каждом субъекте будет 2-3 компании, которые мы аккредитуем, и они будут работать с нами по крупнейшим инвестпроектам.

- По каким критериям будете отбирать?

- Это успешный опыт работы, позитивные рекомендации со стороны работодателей, отсутствие каких-либо нарушений.

- У нас в регионе работают крупные международные и российские кадровые агентства, есть местный рекрутинговый бизнес достаточно высокого уровня. Кому будет отдано предпочтение?

- Мы будем рассматривать все заявки. Для нас не имеет особого значения, российская это компания, международная или региональная. Главное – чтобы компании отвечали основным нашим требованиям. Схему нашего сотрудничества мы озвучим позже, но одно могу сказать точно: это предложение будет выгодным и для рекрутингового бизнеса, и для работодателей. АРЧК не будет подменять деятельность кадровых агентств, у нас разные цели. Наши задачи более глобальные. Это привлечение населения на Дальний Восток, создание условий, оказание поддержки переезжающим, информирование жителей России и дальневосточников о тех возможностях, которые существуют на рынке труда, развитие новых мер поддержки. Это государственная задача. Мы не должны подменять действующий бизнес, который и так прекрасно работает.

- Агентство сегодня представлено во всех регионах Дальнего Востока?

- На сегодняшний день мы присутствуем во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре. В планах – охватить все регионы, где будет создаваться большое количество рабочих мест. Например, у нас уже есть обращения от резидентов ТОР «Беринговский» и правительства Чукотского автономного округа по поводу сотрудничества. Проекты, которые там планируется реализовать, потребуют более 3 тыс. новых рабочих рук. И это заслуживает внимания с нашей стороны.

Если говорить в целом, то до конца года мы должны привлечь и трудоустроить 4 060 человек. Эта цифра выполнима. Но главное для нас – это не просто привлечь сюда кадры, а и закрепить их на территории, сделать все для того, чтобы люди остались здесь жить. И процент тех, для кого Дальневосточный регион станет домом, будет показателем эффективности и нашей работы, и всех тех беспрецедентных мер, которые сегодня предпринимаются на самом высоком уровне в отношении Дальнего Востока России.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.