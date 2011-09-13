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Офисное неравенство
Только в 21% компаний руководители имеют одинаковые с подчиненными привилегии и льготы. При этом чем меньше численность компании, тем им больше присуще равноправие между руководством и рядовыми сотрудниками.
Чаще всего отличия в привилегиях проявляются в оплате различных расходов (мобильная связь, бензин и пр.), а также отсутствии ограничений на пользование Интернетом, более гибкий график, лояльное отношение к опозданиям и пр.
Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter.
79% опрошенных, в том числе в компаниях Дальнего Востока, отметили разницу в привилегиях для руководящего состава и рядовых сотрудников. В совсем небольших компаниях, численностью до 10 сотрудников, различия в «преференциях» прослеживаются реже, чем в крупных. В почти половине опрошенных компаний руководству оплачиваются расходы на мобильную связь, питание, бензин и пр. 37% представителей компаний отметили, что руководящий состав может свободно пользоваться Интернетом – для начальства нет ограничений в трафике, а история посещения сайтов не отслеживается.
Среди других льгот, доступных исключительно руководству, респонденты отметили наличие свободного графика посещений, личный санузел, более привлекательное ДМС, возможность опозданий на работу и даже индивидуальные корпоративные праздники (36%). 69% опрошенных уверены, что у руководителей, в отличие от подчиненных, должны присутствовать особые привилегии. 17% уверены в обратном – не стоит делить сотрудников на группы и давать преимущества одним, лишая при этом других. Большинство представителей компаний считают, что привилегии обязаны быть у руководства, поскольку оно несет на себе большой груз ответственности. А 21% опрошенных отметили, что начальники работают больше рядовых подчиненных.
Те респонденты, которые уверены, что привилегии должны быть у всех одинаковые, вне зависимости от позиции, которую занимает сотрудник в компании, в большинстве своем считают деление сотрудников на более и менее привилегированных фактором, негативно влияющим на обстановку в коллективе. 44% отметили, что руководители – такие же люди, как другие сотрудники, а поскольку все равны, то и выделять «преференциями» никого не стоит. По словам 29% представителей компаний, рядовые сотрудники могут почувствовать себя ущемленными и обделенными, в то время как каждый сотрудник компании важен и нужен. 57% опрошенных, считающих, что у руководителей должны быть привилегии, уверены, что руководству необходимо возмещать амортизационные, транспортные расходы, затраты на мобильную связь, питание и пр. 40% уверены, что у руководства должна быть более привлекательная в сравнении с рядовыми сотрудниками страховка. Почти треть респондентов полагает, что руководителю нужен личный водитель и более продолжительный отпуск.
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