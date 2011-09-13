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Полмиллиона человек выбрали интерактивное телевидение "Ростелекома"
Абонентская база интерактивного телевидения компании «Ростелеком» достигла полумиллиона человек. На долю филиала «Ростелеком - Дальний Восток» приходится почти 180 тыс. абонентов. Достигнув рекордных показателей, компания объявила всероссийскую акцию «Нас выбрало полмиллиона!», участники которой имеют возможность выиграть ценные призы.
Для участия в акции необходимо до 30 сентября подключить услугу Интерактивного телевидения TVi (тарифные планы, участвующие в акции) и внести аванс на свой счет в размере ежемесячной абонентской платы выбранного тарифного плана. После чего 2 октября в 13:05 (время московское) участники акции должны внимательно смотреть сериал «Менталист» на канале Universal и в ходе просмотра узнать ответы на вопросы викторины, которые будут опубликованы 26 сентября на сайте www.tvi.dsv.ru (для филиала «Сахателеком»).
До 3 октября 23:59:59 (время московское) необходимо отправить ответы на вопросы викторины, имя абонента, номер договора и контактный телефон на адрес электронной почты TV@rt.ru. В ДВФО будет определен один призер из всех участников акции, чье сообщение с верными ответами и иными необходимыми сведениями поступит первым.
Итоги акции будут подведены к 5 октября. Победителя пригласят в офис «Ростелекома», где в торжественной обстановке ему вручат приз - телевизор с диагональю экрана 42 дюйма (3D, FULL HD). Помимо этого победителю будут зачислены на лицевой счет денежные средства, потраченные на подключение Интерактивного телевидения в период акции, а также предоставлен бесплатный доступ к телеканалам на условиях выбранного тарифного плана на период с момента подключения по 31.12.2011г.
Акция действует в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской, Еврейской Автономной, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
Подробнее об акции «Нас выбрало полмиллиона!» смотрите на сайте (для абонентов «Сахателеком»).
Досье "ЗР": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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