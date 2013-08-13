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Первый рейс Дальневосточной авиакомпании состоится уже этой зимой
Единая авиакомпания создается на базе региональных авиакомпаний ОАО "Владивосток Авиа" (Владивосток) и ОАО "Авиакомпания "Сахалинские Авиатрассы" (САТ, Южно-Сахалинск).
В сообщении САТ говорится, что уже разработан бизнес-план компании, сформирована обширная маршрутная сеть, учитывающая потребности жителей всех девяти регионов Дальнего Востока, определен фирменный стиль, завершается формирование управленческой команды из специалистов ОАО "Владивосток Авиа" и ОАО "САТ".
"Для Дальневосточного региона интеграция наших перевозчиков означает не только сохранение социально значимых маршрутов, но и создание новых рабочих мест в связи с планируемым увеличением объема операционной деятельности. Общее количество рейсов (двух компаний - Прим. авт.) в период с 2013 по 2018 год увеличится со 172 до 534, количество направлений - с 30 до 128. При этом общее число перевезенных пассажиров возрастет до 2,4 млн человек", - поясняется в сообщении.
В дальнейшем авиапарк "Владивосток Авиа" на базе САТ будет оптимизирован.
В частности, в парк "Владивосток Авиа" до конца года поступят четыре аэробуса А-319, а во втором квартале 2014 года - еще два самолета A-319/320.
Таким образом, в 2014 году парк среднемагистральных лайнеров объединенной компании в дополнение к уже имеющимся В-737, пополнится шестью А-319/320, средним возрастом шесть лет.
Парк региональных самолетов существенно расширится самолетами Q300/400 и DASH-6 "Twin Otter" для местных авиаперевозок.
В перспективе к 2018 году планируется сформировать парк воздушных судов в количестве до 40 единиц, что позволит обеспечить основные потребности в авиаперевозках жителей Дальневосточного федерального округа.
Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" создана в 1992 году. В настоящее время парк компании включает три Boeing-737, шесть DHC-8 (из них два обслуживают шельфовые проекты), два Ан-24, два грузовых Ан-12. ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" принадлежит 100% акций САТ.
В летный парк "Владивосток Авиа" входят шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А-320. Основным владельцами "Владивосток Авиа" являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке. Ранее сообщалось, что "Владивосток Авиа" вывела из зимнего расписания шесть самолетов Ту-204-300.
"Аэрофлот", в свою очередь, озвучил намерение провести переподготовку экипажей Ту-204 "Владивосток Авиа" на другие типы воздушных судов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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