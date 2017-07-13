Гостиничный бизнес на Дальнем Востоке получит "налоговые каникулы"

Одобренный сегодня Советом Федерации закон о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке даст новый импульс программе «Дальневосточный гектар», считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Налоговые льготы для владельцев гостиниц на Дальнем Востоке дадут новый импульс не только развитию туризма в регионе, но также позволят ускорить освоение участков, полученных в рамках закона о «дальневосточном гектаре», – прокомментировала Галина Карелова.

Парламентарий отметила, что закон предусматривает 6 основных критериев, по которым могут быть предоставлены «налоговые каникулы». Так, гостиница или иное средство размещения, на которое оформлено право собственности, должны быть расположены на территории Дальнего Востока. Не менее 90% доходов должны составлять доходы от туристско-рекреационной деятельности, при этом организация не должна пользоваться пониженными налоговыми ставками по иным основаниям. Также у организации не должно быть обособленных подразделений вне территории ДФО. Для получения налоговых льгот необходимо обратиться в налоговый орган с письменным заявлением.

«Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал. Красоты этого края, его культура, рекреационные возможности, этнографические особенности, интересная кухня дают простор для составления самых необычных, увлекательных и прибыльных туров при условии развитой инфраструктуры и высококачественного сервиса. Сейчас созданы благоприятные условия, которые должны дать хороший импульс для развития туризма в регионе», – прокомментировала Галина Карелова.

Она напомнила, что налоговые льготы для гостиниц пополнят комплекс уже принятых мер для привлечения туристов на Дальний Восток. В июле прошлого года был упрощен порядок входа круизных судов в российские гавани и отменен порядок получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, а с 1 августа начнет действовать механизм электронной визы для въезда через Свободный порт Владивосток граждан 18 стран. Под эгидой Совета Федерации создана Туристская ассоциация регионов России, которая намерена консолидировать усилия для развития туризма, в том числе межрегионального.

«Те, кто будет вкладываться в развитие туристической инфраструктуры, не прогадают. Туристический спрос в регионе – на подъеме, поэтому тот, кто раньше займет свою нишу в туристической индустрии, окажется в выигрыше», - уверена Галина Карелова.

Напомним, сегодня, 12 июля, Совет Федерации одобрил внесение изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса, которые касаются создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа. Срок действия применения налоговой ставки в размере 0 процентов устанавливается до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Туризм является одним из экономических драйверов Дальнего Востока. Теперь бизнес, инвестирующий в туристско-рекреационную деятельность получит «налоговые каникулы» на ближайшие четыре года», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В соответствии с законом предусматривается нулевая ставка по налогу на прибыль для налогоплательщиков, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. Перечень видов такой деятельности устанавливает Правительство России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток