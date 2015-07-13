Юрий Трутнев: на Восточный экономический форум приглашаем тех, кто может самостоятельно принимать инвестиционные решения

Подготовка к Восточному экономическому форуму обсуждалась в понедельник на оперативном совещании во Владивостоке под председательством Полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьера Правительства России Юрия Трутнева. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

По словам вице-премьера, «архитектура мероприятия вырисовывается. Мы понимаем, что будет несколько основных блоков. Один из них – презентация преимуществ Дальнего Востока, другой – разговор о законодательном обеспечении, о ТОРах, о создании Свободного порта, об улучшении инвестиционного климата в регионе», – рассказал Юрий Трутнев.

Говоря об участниках предстоящего форума, вице-премьер отметил: «Мы считаем, что соотношение между российскими и иностранными компаниями должно быть два к одному. Мы все-таки форум проводим на территории России, и мы поддерживаем российские компании, российские инвестиции. В то же самое время, мы заинтересованы и в сотрудничестве с нашими коллегами и соседями».

«Вектор остается прежним: приглашаем тех гостей, которые могут самостоятельно принимать инвестиционные решения. Сейчас на форум уже приглашены 3 500 человек», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По данным Оргкомитета ВЭФ, для участия в форуме к настоящему времени зарегистрировалось более 400 компаний. Среди них как известные игроки рынка, так и начинающие компании. Всем им будут представлены конкретные инвестиционные проекты, а также инвестиционный потенциал дальневосточных регионов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.