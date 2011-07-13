Среднесуточный объем контейнерных перевозок на Дальневосточной железной дороге вырос на 45%

Со станций Дальневосточной железной дороги в первом полугодии 2011 года погружено около 107,6 тыс. контейнеров, что на 39% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В том числе, по данным филиала ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах» «Трансконтейнер» на Дальневосточной железной дороге, с начала текущего года погружено более 97,7 тыс. крупнотоннажных контейнеров. К прошлому году данный показатель увеличен на 45%. Всего на станциях в контейнеры было погружено более 1,8 млн тонн грузов (+45% к аналогичному показателю 2010 года). Среднесуточный объем контейнерных перевозок с начала 2011 года превысил 10 тыс. тонн (+45% к соответствующему показателю прошлого года). Средний вес контейнера – 17 тонн (+4% к 2010 году).

В июне погружено более 20,4 тыс. контейнеров (+24% к июню 2010 года), из них крупнотоннажных – 18 тыс. (+27% к июню 2010 года). Среднесуточный объем перевозок превысил 11 тыс. тонн (+29% к июню 2010 года).