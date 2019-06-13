Масштабный ремонт дорог ведется во Владивостоке

Во Владивостоке начались масштабные работы по ремонту дорог. За строительный сезон планируется отремонтировать более 70 километров дорог, среди которых 41 основная магистраль, 51 проезд к жилым домам, 2 проезда к медицинским учреждениям.

В рамках нацпроекта «БКАД» будут комплексно отремонтированы 15 владивостокских улиц. В их числе Луговая, Калинина, Сахалинская, Кирова, Нижнепортовая, Енисейская, Хабаровская и ряд других, общей протяженностью более 16 км. Также будет построен надземный пешеходный переход на улице Олега Кошевого. Все объекты были отобраны с учетом требований программы и мнения горожан.

В настоящее время работы ведутся уже на шести объектах - на улицах Хабаровской, Луговой (от Рудневского моста до площади Баляева), Сахалинской, Вилкова, Енисейской и Добровольского. На каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, здесь восстановят люки и решетки.

Запланирован на этот год и ремонт дорог общего пользования в рамках краевых и муниципальных программ: по улицам Краева, Связи, Кипарисовой, Леонова, Лянчихинской, Шефнера и другим.

Более 100 улиц Владивостока будут отремонтированы маршрутным (восстановительным) ремонтом.

В рамках ремонта дорожной инфраструктуры краевого центра по заказу администрации Владивостока подрядчики капитально отремонтируют тротуар, ведущий от остановки общественного транспорта «Маяк» к скверу имени Анны Щетининой, а также возведут подпорные стены общей протяженностью более 94 метров и благоустроят сам сквер. Работы на объекте уже начались.

К слову, в преддверии купального сезона оградили от автомобилей въезд на косу, ведущую к Токаревскому маяку. Вместо бетонных блоков, которые регулярно убирали и отодвигали неизвестные лица, здесь установили металлические столбики. Также в планах мэрии – благоустройство территории.

Продолжают обновлять во Владивостоке и дорожную разметку. Ярче становятся обозначения пешеходных переходов, островков безопасности, зон автобусных остановок, а также сплошные, прерывистые линии и другие виды разметки.