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Российский и корейский бизнес нашли общий язык во Владивостоке

13 Июня 2018, 08:23 | Дальний Восток

В столице края прошли переговоры между компаниями Приморья и Сибири и предприятиями провинции Северная Кёнсан Республики Корея

28 и 31 июня 2018 г. прошли переговоры между компаниями г. Владивостока и г. Новосибирска и предприятиями провинции Северная Кёнсан (Республика Корея), в результате которых был подписан ряд соглашений и договоров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С корейской стороны в переговорах приняли участие директора молодых компаний малого и среднего бизнеса. Они представили свою продукцию – косметические средства и продукты питания. В общей сложности прошло порядка 70 встреч с потенциальными российскими компаниями-партнерами.

В частности, производитель натуральных шампуней «Онест», производитель детских напитков «ФрешБелл», производитель портативных приборов для ухода за кожей «Санду» подписали контракты на поставку своей продукции с российскими компаниями на 300, 400 и 500 тыс. долларов соответственно.

В последнее время в России и странах СНГ наблюдается увеличение интереса к корейским товарам для дома, канцелярским принадлежностям, продуктам питания, косметике и т.д.

Однако в прошлом году г. объем торговли между провинцией Северная Кёнсан и Россией упал на 0,2% и составил 309 млн. долларов США по сравнению с 2016 г. (396,99 млн. долларов США), хотя 2016 г. был более успешным по сравнению с 2015 г. – рост объема торговли составил 24,1%. В по данным на апрель текущего года мы вновь наблюдаем рост уровня импорта на 121,22 млн. долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2016 г. импорт в Россию хозяйственных товаров, в том числе канцелярских принадлежностей, составил 290 тыс. долларов США, а в прошлом году вырос до 4,05 млн. долл. США. По состоянию на апрель 2018г. также зафиксирован рост импорта на 164% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


 

Объем торговли продукцией сельского хозяйства, лесной промышленности, аквакультурой в 2017 г. вырос на 11,6% (2016 г. 26,7 млн. долл. США, 2,98 млн. долл. США), по данным на апрель 2018 г. эти показатели составили 2,59 млн. долларов США, что на 139% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В 2016 г. объем торговли косметической продукцией составил 240 тыс. долларов США, в 2017 330 тыс. долларов США (рост -37,5%), с января по апрель этот показатель вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 240 000 долларов США.

Губернатор провинции Северная Кёнсан, г-н Ким Гван Ён: «В рамках Новой северной политики Правительства Республики Корея региональные власти стремятся активно развивать взаимодействие в сфере экономики, культуры и т.д. с такими важными партнерами, как Россия, Монголия, Китай и другими странами Северо-Восточной Азии. Также мы намерены поддерживать малый и средний бизнес для выхода на Российский рынок».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Республика Корея  связи  сибирь  приморский край  АТР  навосибирск  договор 



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