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"РусГидро" создаст четыре компании для строительства новых энергообъектов на Дальнем Востоке
ОАО "РусГидро" " сформировало схему управления стройками, предусматривающую создание четырех компаний (100-процентных дочерних зависимых обществ), которые будут выполнять функции заказчика-застройщика и решать комплекс задач по системному контролю строительства новых дальневосточных тепловых станций - ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаровский край), первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область), первой очереди Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха (Якутия) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область).
В сообщении пресс-службы ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока", входит в группу "РусГидро") поясняется, что все создаваемые компании будут зарегистрированы в регионах непосредственно рядом со строительными площадками.
Сейчас идет организационная работа по регистрации ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань", ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2", ЗАО "Якутская ГРЭС-2" и ЗАО "Благовещенская ТЭЦ".
В самой "РусГидро" создан единый центр управления дальневосточными проектами. Его функции выполняет специальный проектный офис, включающий департамент управления капитальным строительством объектов Дальнего Востока и техническую дирекцию.
В сообщении говорится, что для обеспечения максимальной прозрачности механизма расходования бюджетных средств между "РусГидро" и Сбербанком РФ подписан договор о банковском сопровождении строительства объектов электроэнергетики на территории Дальнего Востока.
По условиям договора для каждого участника строительства (заказчик, ДЗО заказчика, генеральный подрядчик, субподрядчик) будет открыт обособленный банковский счет для расчетов по выполненным строительно-монтажным и другим подрядным работам.
Ценовой и технологический аудит, а также анализ соответствия реализуемых технических решений проектной документации по каждому объекту строительства обеспечит независимая инжиниринговая компания. Конкурсный отбор этих компаний ведет Сбербанк.
Все платежи по выполненным работам будут осуществляться только при наличии положительного заключения данной компании.
В настоящее время разработку проектно-сметной документации новых дальневосточных энергообъектов и финансирование этих работ осуществляет "РАО ЭС Востока" из своей инвестиционной программы, утвержденной министерством энергетики РФ.
После окончания проектирования, получения положительных заключений Главгосэкспертизы, а также проведения ценового и технического аудита независимыми инжиниринговыми компаниями проектно-сметная документация будет передана в ДЗО "РусГидро" (заказчикам-застройщикам) для последующего использования в организации строительно-монтажных работ.
Указом президента РФ 22 ноября 2012 года было принято решение о докапитализации АО "РусГидро" в общем объеме 50 млрд рублей.
Целевые бюджетные средства, переданные государством в "РусГидро" в счет оплаты допэмиссии, будут направлены на строительство четырех первоочередных объектов. Они призваны обеспечить прирост генерирующих мощностей, удовлетворить растущий спрос на электрическую и тепловую энергию, заместить выбывающие мощности действующих ТЭЦ и ГРЭС, создать дополнительный резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.
Первые пусковые комплексы новых дальневосточных электростанций совокупной электрической мощностью более 0,5 ГВт и тепловой мощностью 563 Гкал/ч планируется ввести в эксплуатацию в срок до 2016 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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А не осядут ли выделенные на советскогаванскую ТЭЦ деньги в карманах семейства Бухряковых? А то катеры и поместья им содержать, поди, накладно!