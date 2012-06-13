Расширение приватизации: Крупные продажи обещаны, но точного графика нет

Правительство РФ скорректировало программу приватизации государственного имущества на ближайшие два года, а также уточнило планы на период до 2016 года. Однако все точки над «i» в этом вопросе по-прежнему не расставлены: точного графика продаж госдолей в крупнейших компаниях и банках с разбивкой пакетов по годам не появилось.

«Конкретные сроки и объемы продаж акций компаний будут определяться отдельными решениями», - сразу предупредил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, открывая заседание правительства.

Медведев в июне 2011 года, когда он еще возглавлял государство, заявил о необходимости более решительных действий по продаже госимущества. Выполняя его поручение, правительство в августе обнародовало предварительные планы расширения приватизации крупнейших компаний, в ряде из которых государство к 2017 году может сохранить только «золотую акцию». Однако соответствующего распоряжения правительства о корректировке прогнозного плана приватизации тогда так и не появилось.

При этом чиновники различных рангов регулярно обнадеживали инвесторов, что продажи крупных госактивов состоятся в ближайшее время - вся техническая работа завершена и осталось только дождаться благоприятной ситуации на рынке. Но обещанных продаж, как и улучшения ситуации, рынок пока не дождался.

Согласно принятым на прошлой неделе решениям, в 2012 году будут проданы порядка 300 находящихся в федеральной собственности предприятий, а также пакеты акций 960 акционерных обществ. Доходы от приватизации в 2012 году, по оценке правительства, составят около 300 млрд рублей, то есть превысят абсолютный рекорд 2011 года, когда эта сумма достигла 121 млрд рублей.

«Таким образом, должно быть снижено избыточное присутствие государства в конкурентном секторе экономики, созданы условия для добросовестной конкуренции, для привлечения дополнительных инвестиций в развитие предприятий и отраслей в целом», - сказал глава правительства. Однако об отказе от госконтроля в крупнейших компаниях сырьевого сектора в ближайшее время речи не идет.

Приватизировать немедленно

Министр экономического развития РФ Андрей БЕЛОУСОВ, выступая на заседании, сообщил, что до 1 сентября 2012 года будут выставлены на продажу порядка 200 малых и средних акционерных обществ.

Кроме того, в настоящее время завершается подготовка сделок в отношении семи крупных акционерных обществ. Речь идет, в частности, о 20-процентном пакете акций крупнейшего российского производителя апатитового концентрата ОАО «Апатит», о 100-процентном пакете крупнейшего российского железнодорожного перевозчика сжиженного газа «СГ-Транс», о пакетах Мурманского морского торгового порта (MSCP), авиакомпании «Сибирь», Ванинского морского торгового порта, а также Архангельского тралового флота и ТГК-5.

Министр пояснил, что в этой части планируется получить около 30 млрд рублей.

Среди крупных активов в краткосрочном перечне объектов приватизации - 7,58% минус одна акция Сбербанка. Как отмечает Минэкономразвития, этот пакет стоит более 100 млрд рублей. Его приватизация планировалась еще на сентябрь прошлого года, однако затем была отложена на неопределенный срок из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Тогда пакет оценивался в $7 млрд.

Министр по связям с открытым правительством Михаил АБЫЗОВ предложил пойти дальше и снизить долю ЦБ в капитале Сбербанка к 2015 году до блокирующего пакета.

«По Сберегательному банку у нас была отдельная дискуссия, и она закончилась тем, что в настоящий момент целесообразно контрольный пакет сохранить у Банка России», - возразил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. По его мнению, вопрос о приватизации контрольного пакета крупнейшего российского банка, услугами которого пользуется большинство населения, необходимо обсудить с общественностью.

Банку России сейчас принадлежит 57,58% уставного капитала Сбербанка, или 60,25% голосующих акций.

В ближайшее время, согласно одобренным планам, также могут быть выставлены на продажу 25% минус одна акция «Совкомфлота». Этот пакет оценен правительством в 25-27 млрд рублей. В число активов, которые могут быть реализованы в короткие сроки, попали и 49% акций Объединенной зерновой компании (ОЗК), и 10% акций «Роснано».

В краткосрочной перспективе правительство планирует приватизировать также весь госпакет акций компании АЛРОСА, а средства от приватизации направить на развитие Якутии.

Горизонты планирования

Помимо краткосрочных планов перед правительством стояла задача по расширению приватизационной кампании на период до 2016 года.

К этому времени, в частности, должна быть полностью выведена из-под прямого контроля государства «Роснефть», заявил Медведев.

Но немедленной приватизации этой компании ждать не стоит, уточнил Шувалов. «Ситуация на рынке сложная. Мы не понимаем, как она будет развиваться после выборов в Греции, что будет с финансовыми рынками, поэтому мы торопиться не будем», - пообещал первый замглавы правительства. «Нет никакой цели немедленно продавать активы в момент, когда мы не можем получить хорошей цены и хорошего инвестора нет», - подчеркнул он. Такими потенциальными «хорошими инвесторами», по мнению Шувалова, могли бы стать американские компании.

Позже он пояснил, что правительство намерено привлекать в первую очередь инвесторов, которые помимо того, что могут заплатить за активы, могут принести российским компаниям международные стандарты управления и технологии.

Говоря об участии иностранцев в приватизации ТЭКа вообще, первый вице-премьер пообещал обеспечить им равные условия с российскими инвесторами. «В таких сложных условиях, когда международный рынок будет нестабильным, когда инвесторов придется искать по всему миру, мы, конечно же, не будем допускать какой-либо дискриминации. Мы будем работать со всеми инвесторами - и с российскими, и с зарубежными», - сказал он.

Лучше не связываться

Определяя планы на будущее, члены правительства решили не связывать себе руки жесткими обязательствами. «Включение тех или иных пакетов в программу приватизации не означает, что мы становимся своеобразными заложниками принятых решений и не сможем учесть конъюнктуру или какие-то особенности реализации данных компаний», - сказал Белоусов.

«Речь идет не о том, что мы запускаем процесс и перестаем его контролировать. Наоборот, принятие сегодняшнего решения позволит начать подготовку к программе приватизации и, прежде всего, отбору консультантов, оптимальных условий продажи. Специально отмечу, что наличие компании в перечне стратегических акционерных обществ ни в коей мере не означает запрета на ее приватизацию, просто требует отдельного решения Президента РФ», - сказал Белоусов.

До 2016 года предусматривается полный выход государства из капитала целого ряда крупных компаний и банков, в том числе ВТБ, Россельхозбанка, «Росагролизинга», «Совкомфлота», Международного аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлота», ОЗК, АК «АЛРОСА», «РусГидро», «Роснефти», «Зарубежнефти» и «Интер РАО».

Таким образом, предложения Минэкономразвития по полному выходу государства из капитала крупных компаний и банков полностью совпали с расширенным перечнем, который предварительно одобрил Медведев летом 2011 года еще в ранге Президента РФ.

Помимо 100-процентной приватизации перечень, как и раньше, предусматривает снижение до 50% плюс одна акция госдоли в ОСК и ОАК и до 75% плюс одна акция в ФСК, «Транснефти» и РЖД, пишет РИА «Новости».