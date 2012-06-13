«РАО ЭС Востока» наработало на неденежный убыток

Годовое собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с убытком.

По итогам 2011 года компания получила убыток в размере 6,1 млрд рублей, вызванный снижением рыночной стоимости его «дочек», в том числе ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). По словам первого замгендиректора - исполнительного директора «РАО ЭС Востока» Александра НЕГОМЕДЗЯНОВА, убыток, полученный обществом в 2011 году, в значительной степени является неденежным. «РАО ЭС Востока» не платит дивиденды последние несколько лет. В 2008 году они не выплачивались также из-за убытка, а в 2009-2010 годы чистую прибыль компания направляла на погашение убытков прошлых лет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».