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«РАО ЭС Востока» наработало на неденежный убыток
Годовое собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с убытком.
По итогам 2011 года компания получила убыток в размере 6,1 млрд рублей, вызванный снижением рыночной стоимости его «дочек», в том числе ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). По словам первого замгендиректора - исполнительного директора «РАО ЭС Востока» Александра НЕГОМЕДЗЯНОВА, убыток, полученный обществом в 2011 году, в значительной степени является неденежным. «РАО ЭС Востока» не платит дивиденды последние несколько лет. В 2008 году они не выплачивались также из-за убытка, а в 2009-2010 годы чистую прибыль компания направляла на погашение убытков прошлых лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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