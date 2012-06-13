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У малого бизнеса - новый куратор в Минэкономразвития
13 Июня 2012, 01:20 | Дальний Восток
Вопросы развития малого и среднего бизнеса, развития конкуренции и создание федеральной контактной системы будет курировать недавно назначенный заместитель министра экономического развития РФ Владимир СИМОНЕНКО.
Напомним, ранее эту тему координировал заместитель министра Михаил ОСЕЕВСКИЙ. Владимир Симоненко был назначен на должность заместителя министра экономического развития РФ распоряжением Правительства от 31 мая 2012 года. Ранее он занимал пост заместителя директора Департамента экономики финансов Правительства РФ, сообщают информагентства.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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