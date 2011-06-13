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Дмитрий Потапенко: "Любой предприниматель в России – уголовник. Впрочем, так же как и любой житель страны"

13 Июня 2011, 17:08 | Дальний Восток

На конференции «20 лет после СССР. Что дальше?», которая прошла в Москве, эксперты и экономисты анализировали прошлое, разбирали настоящее и делали прогнозы на будущее. На этом фоне неожиданно контрастным и ярким получилось выступление предпринимателя, владельца нескольких розничных сетей, управляющего партнера Management Development Group Дмитрия Потапенко.

Бизнесмен сообщил, что половина из произнесенных с трибун умных экономических терминов ему непонятна, поэтому он будет говорить по-простому, как в жизни.

«Просчитывать, что будет завтра – глупая затея. Мы можем какие угодно модельки понастроить – 10 рублей туда вложить, 10 сюда. У пацанов в Кремле конкретные задачи. А будете сильно бухтеть – в Калининград пригонят владивостокский ОМОН, во Владик – калининградский. Тут говорили о развитии малого и среднего бизнеса. Я вам так скажу: основная возможность для российского бизнеса – сидеть и сильно не светиться. Потому что иначе придут пацаны в погонах, скажут «распишись вот здесь, верни ручку и пошел нахер» и все отберут», – изливал сермяжную бизнес-правду Потапенко.

По его словам, для открытия любого магазина в России нужно пройти через 34 контрольных органа, а владелец торговой точки ходит под шестью сотнями подзаконных актов, пишет РИА "Новый Регион".

«То, что мы на свободе, не наша заслуга, а недоработка властей. Любой предприниматель в России – уголовник. Впрочем, так же как и любой житель страны», – рассказывает бизнесмен.

Российская государственная система, по мнению Потапенко, отстроена идеально, и разрушить ее могут только две вещи – лень вождя или его смерть. Но он обладает отменным трудолюбием и крепким спортивным здоровьем. И значит, россияне обречены покупать некачественные товары и вредные для здоровья продукты.

«Потому что в России нет дешевых денег, нет дешевых кредитов, и не будет. Соответственно мы будем привозить наиболее дешевое и продавать втридорога. Потому, что каждый из нас понимает, что завтра, может быть, придется покупать билеты в Лондон», – откровенничает управляющий партнер Management Development Group.

Вообще, по его словам, бизнесменов из страны планомерно выдавливают. «Ребята с крепкими мышцами» ещё держатся, но «в определенный момент и мы отъедем», – сообщил предприниматель. Потапенко, который ведет бизнес так же и за границей, сообщил, что, например, в Чехии открыть магазин стоит в три раза дешевле, чем в России. На Родине же «зарплаты аморальные и налоги тоже».

«Грузчик в Москве получает 600 долларов. Когда я это рассказываю зарубежным коллегам, они сползают по стене», – говорит Потапенко.

По его мнению, кризис в России, по-настоящему, еще и не начинался. Он предрек повышение цен, глобальное падение спроса. Как результат, многие предприниматели прикроют свои предприятия.

Да и сейчас нельзя сказать, что бизнес в России сильно развит. Например, все сети Москвы в совокупности насчитывают всего лишь 750 объектов.

«В каком-нибудь Гонконге в одном углу может 4 магазина стоять. Так что говорить о конкуренции у нас не приходится. Перед бизнесменом стоят разные задачи – как сократить издержки, увеличить прибыль и так далее. Но, в конечном итоге вопрос сводится к одному: когда уехать сегодня или завтра. Розовые очки бизнеса легко разбиваются о серость уголовных дел. Самая выгодная схема слияния и поглощения – это возбуждение уголовного дела. После этого стоимость объекта существенно снижается, а его владелец становится гораздо более сговорчивым», – мрачно шутит Дмитрий Потапенко.

Слушатели в зале спросили, с какого порога бизнес начинает интересовать людей в погонах.

«Торговую палатку отбирает участковый, крупную компанию – следственный комитет и так далее, – ответил Потапенко. – У меня неделю назад проводили обыск полковники, когда начинал – приходили лейтенанты».

«Но пока жив, пока не стреляют, детей не вешают», – резюмировал бизнесмен.

Автор: РИА «Новый Регион»
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