Работники "Островного" опять жалуются Путину

Рыбокомбинат «Островной», привлекший внимание после прямой линии с Владимиром Путиным, признали банкротом. Работники предприятия в письме президенту пожаловались на грозящее им увольнение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Работники рыбокомбината «Островной» на Шикотане сообщили, что предприятие было признано банкротом. Об этом говорится в их письме в адрес российского руководства, пишет «Интерфакс». Фотографиями обращения на имя президента России Владимира Путина располагает Sakhalin.info.

«Нас продолжают «кошмарить»: возбуждены массово уголовные дела против руководства. А сегодня мы узнали, что наше предприятие признано банкротом и нам грозит увольнение. Но нам некуда идти работать. Это единственное предприятие, где востребован наш труд!» — говорится в обращении, под которым подписались около 70 человек.

В агентстве по рыболовству Сахалинской области факт банкротства предприятия подтвердили, передает ТАСС.

«Просим вас запретить прокурору области чинить беззаконную расправу над ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» и ООО «Островной Рыбокомбинат» и его руководством и оказать нашему предприятию помощь в преодолении банкротства. А мы своим трудом докажем, что мы лучшие в отрасли», — говорится в обращении сотрудников к Владимиру Путину.

Работники комбината рассказали, что Сбербанк длительное время «перекрывал» предприятию расчетные счета, а также не позволял производить расчеты и платить зарплату. Сотрудники «Островного» считают, что этим банк подводил «предприятие, переживающее трудное время из-за отсутствия сырья, к банкротству».

«Мы, жители острова Шикотан, уже пережили банкротство муниципального унитарного предприятия «Островной» в 1998 году. Слава Богу, нашлись люди, которые это предприятие подняли, укрепили и наладили работу. А теперь их уничтожают, предприятие разоряют», — констатировали работники «Островного».

Ранее представители предприятия уже просили смягчить проверки комбината в обращении к губернатору Сахалина Олегу Кожемяко. Однако в Кремле эти действия назвали оправданными. «Сказать, что эти проверки совершенно не оправданны, они мешают работать предприятию, было бы неверным. Прежде всего надо исходить из того совершенно беспрецедентного ужаса, который там творился», — заявлял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе состоявшейся 14 апреля 2016 года прямой линии с президентом России Владимиром Путиным бывшие работники «Островного» пожаловались главе государства, что сотрудникам предприятия месяцами не платили зарплату, из-за чего они не могли покинуть остров. Путин тогда пообещал сделать все, чтобы «ситуация была исправлена», и поручил прокуратуре и другим органам разобраться в ситуации.

В итоге в отношении руководителей «Островного» возбудили несколько уголовных дел. 21 апреля арестовали бывшего директора комбината Наталью Кашкарову. Нынешний гендиректор Алексей Попов также был задержан, однако суд выпустил его под залог. Учредитель предприятия Юрий Белкин объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.