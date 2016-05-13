Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работники "Островного" опять жалуются Путину
Рыбокомбинат «Островной», привлекший внимание после прямой линии с Владимиром Путиным, признали банкротом. Работники предприятия в письме президенту пожаловались на грозящее им увольнение, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Работники рыбокомбината «Островной» на Шикотане сообщили, что предприятие было признано банкротом. Об этом говорится в их письме в адрес российского руководства, пишет «Интерфакс». Фотографиями обращения на имя президента России Владимира Путина располагает Sakhalin.info.
«Нас продолжают «кошмарить»: возбуждены массово уголовные дела против руководства. А сегодня мы узнали, что наше предприятие признано банкротом и нам грозит увольнение. Но нам некуда идти работать. Это единственное предприятие, где востребован наш труд!» — говорится в обращении, под которым подписались около 70 человек.
В агентстве по рыболовству Сахалинской области факт банкротства предприятия подтвердили, передает ТАСС.
«Просим вас запретить прокурору области чинить беззаконную расправу над ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» и ООО «Островной Рыбокомбинат» и его руководством и оказать нашему предприятию помощь в преодолении банкротства. А мы своим трудом докажем, что мы лучшие в отрасли», — говорится в обращении сотрудников к Владимиру Путину.
Работники комбината рассказали, что Сбербанк длительное время «перекрывал» предприятию расчетные счета, а также не позволял производить расчеты и платить зарплату. Сотрудники «Островного» считают, что этим банк подводил «предприятие, переживающее трудное время из-за отсутствия сырья, к банкротству».
«Мы, жители острова Шикотан, уже пережили банкротство муниципального унитарного предприятия «Островной» в 1998 году. Слава Богу, нашлись люди, которые это предприятие подняли, укрепили и наладили работу. А теперь их уничтожают, предприятие разоряют», — констатировали работники «Островного».
Ранее представители предприятия уже просили смягчить проверки комбината в обращении к губернатору Сахалина Олегу Кожемяко. Однако в Кремле эти действия назвали оправданными. «Сказать, что эти проверки совершенно не оправданны, они мешают работать предприятию, было бы неверным. Прежде всего надо исходить из того совершенно беспрецедентного ужаса, который там творился», — заявлял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе состоявшейся 14 апреля 2016 года прямой линии с президентом России Владимиром Путиным бывшие работники «Островного» пожаловались главе государства, что сотрудникам предприятия месяцами не платили зарплату, из-за чего они не могли покинуть остров. Путин тогда пообещал сделать все, чтобы «ситуация была исправлена», и поручил прокуратуре и другим органам разобраться в ситуации.
В итоге в отношении руководителей «Островного» возбудили несколько уголовных дел. 21 апреля арестовали бывшего директора комбината Наталью Кашкарову. Нынешний гендиректор Алексей Попов также был задержан, однако суд выпустил его под залог. Учредитель предприятия Юрий Белкин объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Новости тематики
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Сахалинские драйверы
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае
- Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на выставках ВЭФ
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- Банковский исход
Новости раздела
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- Сахалинские драйверы
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
Ну все не слава яйцам! Руководство не платит денег плохо- разберитесь с руководством. Щимят руководство- опять не хорошо оставьте в покое!В, Пятачки, сами знаете чего хотите?