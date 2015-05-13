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Корпоративный университет Сбербанка признан одним из лучших в мире
Корпоративный университет Сбербанка получил международную награду за 2 место в номинации «Лучший корпоративный университет» (Best overall Corporate University), ежегодно вручаемую Глобальным советом корпоративных университетов (GlobalCCU – Global Council of Corporate Universities) за достижения в корпоративном обучении и развитии. Церемония награждения прошла в Париже в рамках ежегодного Форума GlobalCCU, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Жюри конкурса высоко оценило масштаб и уровень более 50 созданных в корпоративном университете программ развития менеджеров (10 из них – совместно с ведущими бизнес-школами мира), наличие системы управления качеством образования, активное внедрение передовых образовательных технологий в рамках «Виртуальной школы Корпоративного университета» и развития системы «Лидеры учат лидеров» и новый кампус, предоставляющий все возможности уникальной образовательной среды.
«Это мировое признание высокого профессионального уровня нашего Корпоративного университета – результат многолетней напряженной работы всей команды Сбербанка, – отметил ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерий Катькало. – Уровень других призеров был очень высок, и для нас большая ответственность быть первым представителем российского бизнеса, отмеченным этой престижной международной наградой».
GlobalCCU – одна из основных глобальных ассоциаций корпоративных университетов, созданная в 2005 г. и объединяющая корпоративные университеты ведущих компаний из более 50 стран мира. Корпоративный университет Сбербанка – единственный представитель России в этой ассоциации. В жюри международного профессионального конкурса GlobalCCU входят главы корпоративных университетов Microsoft, Siemens, ArcelorMittal, Danone и других ведущих компаний мира.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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