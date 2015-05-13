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Авиакомпания "Аврора" стала рентабельной
Авиакомпания «Аврора» планирует в 2015 году пополнить свой парк семью новыми самолетами и расширить географию полетов. В прошлом году компания заработала почти 10,4 млрд рублей, а в этом планирует довести доходы до 15 млрд рублей.
За два года работы авиакомпания вышла на порог рентабельности, то есть работает без убытков. По озвученным данным, за 2014-2015 годы в бюджет Сахалинской области поступит более 181 млн рублей налоговых отчислений, что соответствует стоимости пакета акций, приобретенного островным правительством.
В 2012 году «Аэрофлот» консолидировал 100% акций «Владивосток Авиа». На базе этой авиакомпании и другого перевозчика, доставшегося «Аэрофлоту» от Ростехнологий, была создана дальневосточная «дочка». «Аэрофлоту» принадлежит в ней 51%, остальные акции - у Сахалинской области.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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