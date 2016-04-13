Особенностью предстоящего Дальневосточного медиасаммита станет презентация отраслей развития региона

16 апреля начинается аккредитация участников III Дальневосточного медиасаммита, который пройдет во Владивостоке 9-10 июня 2016 года. На крупнейшей дальневосточной коммуникационной площадке смогут встретиться журналисты со всех регионов Дальнего Востока, представители иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также признанные эксперты в сфере масс-медиа из центральной части страны. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер III Дальневосточного медиасаммита.

«Оргкомитет саммита, эксперты и наши коллеги, все мы пришли к тому, что называть журналистику зеркалом общества – это заблуждение. Роль журналиста в обществе ближе к миссии учителя, - подчеркивает вице-губернатор Приморского края Сергей Нехаев. - Кроме знаний, которыми учитель делится со своими учениками, он должен дать им некую конечную позицию, понимание предмета. Если говорить о Приморье – журналист должен давать зрителю, слушателю или читателю представление о том, куда мы идем, какова наша цель и чего мы хотим добиться».

Главными темами предстоящего саммита станут развитие Дальнего Востока, стратегическое партнерство России и Китая, предстоящие осенние выборы, брэндинг территории и экономические проекты Приморья, кино и теледокументалистика, журналистика будущего, сообщили "Золотому Рогу в пресс-службе оргкомитета.

Почетным гостем саммита станет известный российский журналист и спортивный комментатор Василий Уткин. Он будет модерировать работу секции «Спортивная журналистика». Иностранная пресса будет представлена журналистами из Китая, Республики Корея, Японии и Монголии.

Дальневосточный медиасаммит - 2016 пройдет в русле последних трендов на ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока России и углубление интеграции в экономику Азиатско-тихоокеанского региона.

Особенностью предстоящего саммита станет своего рода двухдневная презентация Приморья. «Край наполненный жизнью» - так звучит центральная идея проекта, ставшая лейтмотивом саммита.

«Мы понимаем, что медиасаммит дальневосточный, но даже в концепции развития, одобренной руководством страны, отмечено, что Приморский край становится туристическим хабом Дальнего Востока, - комментирует Сергей Нехаев. - Приморье - это место, где возможность самопрезентации получат все. Но в первую очередь, мы будем говорить о своем крае. Мы должны показать журналистам из других регионов, из других стран, что приморский репортер – а будут и местные журналисты, и те наши коллеги, которые выросли здесь, а потом уехали в Москву – что нам есть чем гордиться. С этого начинается новый цикл медиа-саммита».

Особенности Приморья, его возможности и преимущества, предметы гордости и последние яркие победы собраны в цикле документальных фильмов под названием «Край, наполненный жизнью». Презентация цикла намечена в день открытия саммита. Премьера первого фильма состоится уже на этой неделе в эфире телекомпаний ОТВ Прим и Россия 1. Он посвящен развитию спорта в крае, приморскому хоккейному клубу «Адмирал».

Досье "Золотого Рога": Первый Медиасаммит прошел летом 2014 года, он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации. Масштаб первого «премьерного» форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — выше, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II Медиасаммита за два дня посетили около двух тысяч гостей и участников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.