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За год на Дальнем Востоке откроют более 50 новых предприятий
До конца 2017 года на Дальнем Востоке запустят более 50 новых предприятий с объемом инвестиций 60 млрд рублей. За счет этого будет создано около 4500 новых рабочих мест, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с представителями региональных агентств по привлечению инвестиций. В мероприятии приняли участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, а также представители Корпорации развития Дальнего Востока и администраций регионов Дальнего Востока.
Александр Крутиков подчеркнул, что создание новых предприятий - приоритет работы Министерства в 2017 году. Для этого ведется работа по привлечению инвесторов и запуску новых проектов на Дальнем Востоке.
«На сегодняшний день в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента ТОР или СПВ. Наша цель – до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счет расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счет создания новых ТОР», - заявил Александр Крутиков.
Еще одно важное направление – работа с уже действующими резидентами ТОРов и Свободного порта. Как пояснил Леонид Петухов, для оптимизации работы планируется создать единую информационную базу инвестиционных проектов, сообщили "Золотому Рогу" в Минвостокразвития РФ.
«Наша задача - создать систему единого окна для инвесторов. Для ее решения мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники Министерства, инвесторы, региональные власти и все, кто ведет этот проект. Для региональных агентств предусмотрены личные кабинеты», - сообщил руководитель ведомства.
Такая система поможет оперативно контролировать ход реализации каждого проекта. Представить готовый портал планируется на Восточном экономическом форуме в сентябре. Александр Крутиков также обозначил, что в 2017 году будет продолжена работа над важнейшими законопроектами, которые направлены на улучшение инвестиционного климата на Дальнем Востоке.
Прежде всего, это касается доработки принятого закона о снижении энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке. По словам заместителя Министра, уже в этом году начнется поэтапное снижение тарифов. Кроме того, готовится новый законопроект о целевых налоговых льготах для инвесторов Дальнего Востока.
«Документ вводит следующие правила: если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать налоговые льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения», - объяснил Александр Крутиков.
Помимо этого, сейчас идет активная работа по созданию режима единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Он позволит ввести на территории СПВ один фиксированный налог, вместо всего множества, предусмотренного налоговым кодексом. Заместитель Министра отметил, что это - лучшая мировая практика развития припортовых территорий.
Напомним, всего по итогам 2016 года, в рамках действующих на Дальнем Востоке механизмов Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестиций, было введено в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций в размере 13 млрд рублей и созданием 1200 новых рабочих мест.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка уверен, что Дальний Восток готов предложить инвесторам лучшие условия для ведения бизнеса.
«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. В том числе, китайского. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», – подчеркнул Александр Галушка.
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