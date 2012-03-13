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Каждый пятый соискатель на Дальнем Востоке хочет продавать
Наибольшей популярностью в последний зимний месяц на рынке труда пользовались специалисты в сфере продаж, банковской и инвестиционной сферах, а также в информационных технологиях. Об этом рассказали в компании HeadHunter.
Во Владивостоке соискателям в среднем предлагали заработную плату около 30000 рублей, на Сахалине этот показатель составил 45000 рублей, на Чукотке – 40000 рублей, в Хабаровске 37500 рублей. Самые высокие заработные платы в феврале предлагали специалистам-производственникам, а также руководителям региональных представительств международных компаний. Количество резюме, размещенных дальневосточниками на сайте HeadHunter в феврале 2012 года, в два раза превысило аналогичные показатели января. Регионом-лидером по количеству соискателей в феврале стал Хабаровский край. Чаще всего работу в феврале искали специалисты в сфере продаж – около 20% от общего числа резюме, в сфере бухгалтерии – около 10%, а также студенты и молодые специалисты без опыта работы, чьи резюме составляют 9% от всего числа анкет.
Елена ЛЕНСКАЯ, "Золотой Рог".
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