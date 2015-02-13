Экспресс-лизинг поддерживает проекты в лесной отрасли на Дальнем Востоке

«Сбербанк Лизинг» и территориальные банки Сбербанка России предоставляют выгодные условия финансирования предприятий лесной промышленности.

В рамках лизингового предложения «Экспресс» компания ООО «Леспром ДВ» обновляет свой парк грузовых автомобилей. Лесозаготовительному предприятию передается два новых седельных тягача IVECO STRALIS, которые будут использоваться в перевозке различных тяжелых и крупногабаритных грузов. Техника поставлена в г.Хабаровск и вскоре поступит в распоряжение клиента.

Стоимость лизингового проекта составляет свыше 15 млн. рублей. Договор лизинга заключен на три года. Контракт реализован Дальневосточным региональным филиалом ЗАО «Сбербанк Лизинг».

Это уже вторая сделка по модернизации производственных ресурсов компании-лизингополучателя. В конце минувшего года клиенту было передано два седельных тягача марки IVECO AMT, общей стоимостью 16 млн. рублей.

Лизинговые проекты подтверждают гибкие возможности продуктовой линейки ЗАО «Сбербанк Лизинг» в поддержке различных компаний лесной промышленности.

Экспресс-лизинг, напомним, с 2014 года доступен и в отделениях Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он позволяет представителям малого и среднего бизнеса получить финансирование до 24 млн. рублей. Заявка рассматривается в течение 9 рабочих часов, на основании 6 типов стандартных документов от компании.

ZRPRESS.RU, Владивосток.