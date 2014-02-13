"Газпром добыча шельф" переезжает на Сахалин и меняет имя

Учитывая возрастающую активность работы «Газпрома» на шельфе Охотского моря, принято решение о размещении в г. Южно-Сахалинске компании «Газпром добыча шельф» и переименовании ее в «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», сообщили ZRPRESS.Ru в Управлении информации ОАО «Газпром».

Сферой деятельности дочернего общества определено освоение и эксплуатация месторождений «Газпрома» на шельфе Охотского моря.

Для работы в Баренцевом море, включая II и III фазы Штокмановского проекта, будет создано новое дочернее общество — ООО «Газпром добыча шельф Мурманск», которое расположится в г. Мурманске.

Досье ZRPRESS: ООО «Газпром добыча шельф» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром») создано в 2008 году и специализируется на освоении шельфовых газовых и газоконденсатных месторождений. Компания эксплуатирует Киринское месторождениеи является оператором II и III фаз освоения Штокмановского месторождения. ООО «Газпром добыча шельф» зарегистрировано в г. Москве, имеет представительства в г. Мурманске, г. Южно-Сахалинске и г. Санкт-Петербурге.

«Газпром» ведет поступательное развитие ресурсной базы и добычных мощностей на шельфе Охотского моря. В 2013 году в рамках проекта «Сахалин-3» компания получила первый газ на Киринском месторождении, где установлен единственный в России подводный добычной комплекс. В текущем году на месторождении планируется начать промышленную добычу газа. Продолжаются геологоразведочные работы на крупном Южно-Киринском месторождении, Аяшском и Восточно-Одоптинском блоках проекта «Сахалин-3».

Ресурсы газа проекта «Сахалин-3» оцениваются на уровне около 1,1 трлн куб. м, при этом основные из них сконцентрированы на Киринском участке. Запасы газа Киринского месторождения по категории С1 составляют 162,5 млрд куб. м, газового конденсата — 19,1 млн тонн. Запасы Южно-Киринского месторождения по категориям С1+С2 на текущий момент составляют 563,9 млрд куб. м газа и 71,7 млн тонн газового конденсата.