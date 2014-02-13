"Ростелеком" запустил оптическую магистраль до Якутии

Инвестиции «Ростелекома» по данному проекту составили 264,7 млн рублей.

ОАО «Ростелеком» ввел в эксплуатацию магистральную систему передачи данных с использованием технологии DWDM* на участке «Тында - Якутск». Целью проекта является повышение доступности и увеличение спектра оказываемых телекоммуникационных услуг на территории Республики Саха (Якутия), сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Проект реализован под эгидой Правительства Республики Саха (Якутия) и в рамках соглашения между ОАО «Ростелеком» и ОАО «ФСК ЕЭС» по совместному использованию ресурсов, строящихся региональных и межрегиональных высоковольтных линий электропередач. «ФСК ЕЭС» в рамках реализации данного проекта предоставил оптические волокна на участке Тында – Майя общей протяженностью 939 км. Общая протяженность новой ВОЛС с учетом 117 км линий связи, построенных «Ростелекомом» к промежуточным населенным пунктам, составила 1056 км. Инвестиции «Ростелекома» по данному проекту - 264,7 млн руб.

Ввод данной линии существенно увеличил пропускную способность каналов связи в городах Якутск, Алдан, Нерюнгри, а также обеспечил возможность подключения к магистральной сети DWDM населенных пунктов: Нижний Бестях, Качикатцы, Нижний Куранах, Большой Хатыми и Иенгра.

«Сегодня решена важнейшая задача обеспечения вывода крупнейшего региона России, как Якутия, на трансконтинентальные волоконно-оптические магистрали связи. Жители республики начинают получать широкий спектр телекоммуникационных услуг с хорошим качеством, высокой скоростью и низкими тарифными планами. В регионе формируется конкурентная среда на рынке предоставления услуг по доступу в сеть Интернет. Мы завершили только первый этап масштабного развития инфраструктуры связи в республике. В настоящее время совместными усилиями операторов связи реализуются проекты по обеспечению внутрирегиональными ВОЛС центральных, заречных районов и западной Якутии, модернизации внутризоновой радиорелейной линии связи на участке Якутск – Мирный – Ленск. Все эти крупные инвестиционные проекты невозможно реализовать без участия филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком»», - говорит заместитель Председателя Правительства РС (Я) Александр Борисов.

Проектная мощность магистральной оптический линии составляет 80 Гбит/с с возможностью расширения пропускной способности в будущем до 3,2 Тбит/с, что положительно скажется на доступности телекоммуникационных услуг для жителей Республики Саха (Якутия).

Реализация проекта проходила в две очереди: май-июль 2013 г. - строительство системы DWDM на участке Тында – Нижний Куранах с пропускной способностью 40Гбит/с. Вторая очередь - август-ноябрь 2013 г. - заключалась в строительстве системы DWDM на участке Нижний Куранах - Якутск, увеличении пропускной способности всей линии до 80 Гбит/с., а также организации дополнительных оптических каналов по существующим транспортным сетям от Тынды до Хабаровска.

По словам генерального директора Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока Сергея Смирнова, создание телекоммуникационной сети от Тынды до Якутска - это пример успешной интеграции инфраструктурных проектов строительства объектов электроэнергетики и магистральных волоконно-оптических линий связи. Оптический кабель обеспечивает надежный информационный обмен между подстанциями МЭС Востока и региональными подразделениями диспетчерского управления «Системного оператора Единой энергетической системы» и центров управления сетями ФСК. Кроме того, часть оптических волокон в ВОЛС используются ведущими операторами связи для обеспечения на территории Республики Саха (Якутия) высокоскоростного доступа к сети интернет и развития устойчивых мобильных сетей для населения республики.

Установленные на участке «Тында-Якутск» системы передачи многократно увеличивают пропускную способность и позволяют долговременно обеспечить техническую готовность линии к пропуску растущих объемов трафика Интернет, гарантируют надежность, стабильность работы сети в г. Якутске и других населенных пунктов вдоль трассы прохождения ВОЛС. Появилась возможность предложить клиентам (физическим лицам) обновленные линейки тарифных планов с более высокими скоростями, услугу «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 телеканалов в цифровом качестве.

«Одной из задач «Ростелекома» в Якутии является предоставление современных и качественных услуг связи, которые должны быть доступны всем жителям республики. Для региона данный проект имеет стратегическое значение, направленное на создание единого информационного пространства. Бесперебойный доступ к современным технологиям открывает новые возможности, как для населения, так и для бизнеса», - говорит вице-президент – директор «Ростелеком – Дальний Восток» Александр Белейчев.

Наряду с внедрением новых услуг и сервисов, появляются дополнительные возможности реализации в Якутии социально-значимых программ, как «Электронное Правительство», предоставление, а также расширение возможностей сервисов на базе национальной облачной платформы. На сегодняшний день «Ростелеком» для клиентов государственного сектора предлагает прикладные решения – О7.Медицина, О7.Образование, О7.ЖКХ, О7.112, Комплексная система экстренного оповещения населения, Электронный муниципалитет, а также Электронный документооборот.

ОАО «Ростелеком» помимо расширения оптической сети продолжит работу по строительству и модернизации линий на территории Якутии. Так, в 2014 году запланировано существенное расширение радио-релейного канала на участке «Якутск – Мирный - Ленск» и строительство ВОЛС по маршруту «Якутск-Майя-Чурапча». Реализация данных проектов позволит существенно повысить качество услуг по доступу к сети Интернет в населенных пунктах Бердигестях, Вилюйск, Верхневилюйск, Нюрба, Сунтар, Мирный и Чурапча.

* Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) - это современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну.

Досье ZRPRESS: ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 6,9 млн пользователей, из которых свыше 1,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» - крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет 13,8 миллионов человек. Консолидированная выручка Группы компаний за 1 первое полугодие 2013 года составила 154,1 млрд рублей, OIBDA достигла 57,7 млрд рублей (37,4% от выручки), чистая прибыль - 13,7 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.