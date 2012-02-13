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"Порт Ванино" начал терять контейнерные грузы
"Контейнерный рынок в начале года "просел". К примеру, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) в январе недобрал 1,84% к прошлому году, и это при том, что у ВМТП есть базовая компания в лице Транспортной группы FESCO. Для Ванино это оказалось более серьезно", - отмечает источник в отрасли.
Сокращение контейнеров порт перекрыл ростом перевалки лесных грузов на экспорт (104,4 тыс. тонн в январе 2012 года против 83,5 тыс. тонн годом ранее) и увеличением грузооборота паромной переправы Ванино-Холмск (146,3 тыс. тонн в январе 2012 года против 105,2 тыс. тонн годом ранее.
Напомним, что именно сокращение перевалки грузов миноритарные акционеры порта ставят в вину нынешнему менеджменту порта.
Досье "ЗР"
ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Основными грузами являются уголь, цветные и черные металлы, лес и пиломатериалы, руда, контейнеры. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино - Холмск. Государству принадлежит 55% капитала ОАО (73,33% обыкновенных акций), En+ Олега ДЕРИПАСКИ через Soleggiato Investments владеет 28,1% (21,6% голосов).
Госпакет акций "Порта Ванино" может быть повторно выставлен на аукцион весной 2012 года, а в качестве инвестиционного консультанта выбран "ВТБ Капитал".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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