Российский "Дальморепродукт" едва не приравняли к иностранцам

Одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний в стране ОАО «Дальморепродукт» до сих пор не приступила к промыслу на главной путине года в Охотском море. Компания имеющая в своем активе около 70 тысяч тонн квот в том числе на минтай, сельдь и также добывающая еще около 40 тысяч тонн неодуемых объектов в начале 2016 года пока не получила разрешений на вылов от приморского территориального управления Росрыболовства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Флот компании в конце декабря начале января вернулся к причальным стенкам в порту Владивосток. Экипажи СТР, РТМС и плавбазы Петр Житников остались без работы в море. По официальным данным среднесписочная численность ОАО ХК "Дальморепродукт" за 2014 год составила 846 человек, в том числе 790 человек работников. Пока эти люди еще остаются на судах, но если руководству предприятия не удаться в ближайшее время получить разрешение на промысел, этот простаивающий флот разорит компанию.

По неофициальной версии компания была уличена в том, что она находится под контролем иностранного собственника. Напомним, что Дальморепродукт" в прошлом году отметил 85-летие. В 2014 году 72,67% акций ОАО "Холдинговая компания "Дальморепродукт" принадлежит сингапурской компании "DVS-R Pte. Ltd", 59,68% которой принадлежит бывшему гендиректору "Дальморепродукта" Дмитрию ДРЕМЛЮГЕ. Предыдущим собственником контрольного пакета был все тот же Дмитрий Дремлюга (43,29% - прямое владение, 29,39% - через ООО Группа компаний "Дальморепродукт", директором и единственным владельцем которого являлся Дмитрий Дремлюга.

Однако есть неофициальная информация, что акции предприятия в дальнейшем были переписаны на физическое лицо Дмитрия Дремлюгу.

Между тем и.о. руководителя управления Константин ГАРБУШИН сообщил «Золотому Рогу» что Росрыболовство не выявило факты контроля иностранного собственника у компании «Дальморепродукт», также в управлении отсутствует информация что Дремлюга Д.В. имеет гражданство США. «21 декабря 2015 года поступили заявления от ОАО «ДМП-РМ» на получение разрешений с использованием судов ОАО ХК «Дальморепродукт» в которых указано, что ОАО «ДМП-РМ» не находился под контролем иностранных инвесторов. В соответствии с правилами оформления, выдачи и регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу водных биоресурсов в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения заявления, управление рассматривает заявление и представленные документы и информирует о мете и времени и порядке получения разрешения или уведомляет о мотивированном отказе», - сказано в ответе И.О. руководителя Приморского терруправления.

Между тем, рыбацкое сообщество официально пока никак не комментирует ситуацию с задержкой промысла. Кроме этого предприятия, все остальные компании Приморского края трудностей с получением разрешений не испытывают. В неофициальных беседах руководители рыбодобывающих компаний говорят, что без официального мотивированного отказа чиновников тяжело судить о правомерности действий, но при этом опасаются, что таким образом регулятор отрабатывает схему лишения квот у компаний под формулировкой «находятся под негласным контролем иностранного собственника».

Выйдет ли суда на промысел в ближайшие дни? Станет ясно уже через несколько дней, вполне возможно что уже 14 января разрешения передадут в компанию. Но уже ясно, что это первый пробный «удар» по иностранцам и их контролю за российским промыслом. Правда, почему начали с российской компании не совсем понятно, ведь история «Дальморепродукта» хоть и скандальная, но довольно прозрачная на предмет негласного иностранного контроля.

Закономерно возникает вопрос, а почему нет задержки в оформлении рыболовных билетов в отношении судов компаний, которые уже несколько лет подозреваются в связи с корейскими предпринимателями. Эти суда до 31 декабря 2015 года промышляли в Беринговом море минтай и сельдь. Ловили даже после того, как в конце ноября прошла информация в СМИ о том, что там работают афиллированные корейским предпринимателям российские компании, не имеющие квот на берингоморский минтай. Увы, никаких «репрессий» прописанных российским законодательством со стороны Росрыбловства не последовало.

Инертное отношения чиновников Росрыболовства к проблеме фактического присутствия иностранцев на промысле было одной главных тем в 2015 году. Факт, что Россия позволила добыть этим компаниям почти 200 тысяч тонн только одного минтая в Беринговом море. В 2014 году по такой же схеме работали тайваньские суда на промысле сайры, и сложностей с фиксированием негласного иностранного контроля у чиновников не должно было быть. Достаточно взять досье, подготовленное совместными усилиями ФАС И ФСБ, которые два года назад выявило около 14 таких компаний только на Дальнем Востоке.

Что будет в 2016 году? Будет ли главенствовать формализм либо Росрыболовство пойдет на реальную борьбу с незаконным присутствием иностранцев на промысле? На кону сотни тысяч тонн российских биоресурсов и развитие рыбной отрасли. Если динамика «совместного иностранного» освоения квот сохранится, то сотни тысяч тонн биоресурсов через три года, станут «иностранным» миллионом. А ведь поручений президента никто не отменял. Задача попросить иностранцев на выход в нынешних экономических реалиях весьма актуальна.