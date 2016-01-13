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Уссурийские строители выходят в лидеры
По предварительным данным, на строительную компанию ООО «Главмонтажобъединение» в 2015 году пришлось около 7-8% всего ввода жилья в Приморье. То есть по этому показателю компания из Уссуриска становится лидером отрасли.
Как отмечает генеральный директор ООО «Главмонтажобъединение» Геннадий ПАНКРАТОВ, серьезным вкладом в успех компании стала предновогодняя сдача в Уссурийске 520-квартирного дома на улице Чичерина, 153. Общая площадь жилья в нем – около 26 тыс. кв. метров жилья, что на 2 тыс. кв. метров больше всей сдачи 2014 года компании.
Отличительная особенность этого нового 9-этажного большого жилого комплекса Уссурийска в том, что несколько его очередей построены в сочетании двух технологий. Первая – монолитно-каркасная с кирпичной кладкой, включая эффективный утеплитель, наружных стен. Вторая – панельная теплая 121-я серия, детали КПД которой были поставлены заводом ЖБИ-3 из пос. Заводского.
А всего за три последних года «Главмонтажобъединение» построило в Уссурийске около 2,5 тыс. квартир, обеспечив жильем больше 7 тыс. человек, что составляет на сегодня около 4,2% всего населения города.
Сейчас компания ведет строительство 40-квартирного дома в Арсеньеве, закладывает еще один многоквартирный дом в Уссурийске. В ее планах – строить новое жилье в Вольно-Надеждинском, Большом Камне и Владивостоке. Под эти планы проектировщики сейчас завершают несколько проектов, которые будут осуществляться строителями в ближайшие два года. Есть в портфеле компании и объекты нежилого назначения, необходимые горожанам. В частности – автопарковки.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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