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"Газпром" заказывает разработку новых видов трубной продукции
В конце декабря 2014 года один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и российский газовый концерн «Газпром» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве на период 2015-2020 годы, сообщается на сайте ТМК.
Программа предусматривает решение задач по обеспечению потребностей «Газпрома» трубной продукцией. В качестве приоритетных выбрано три направления научно-технического сотрудничества: разработка новых видов трубной продукции, мероприятия по импортозамещению, а также обмен опытом и проведение исследований.
«Газпром» окажет организационную и консультационную поддержку обозначенным работам, определит научно-технические проблемы в сфере строительства и эксплуатации газопроводов, а ТМК в свою очередь, обеспечит проведение соответствующих инновационных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В рамках программы планируется разработать и освоить выпуск 25 видов продукции, в том числе трубы с повышенной деформационной способностью, для подводных трубопроводов, обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы для месторождений со сложными условиями эксплуатации, для шельфовых проектов.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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