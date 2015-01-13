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"Газпром" заказывает разработку новых видов трубной продукции

13 Января 2015, 13:22 | Дальний Восток

В конце декабря 2014 года один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) и российский газовый концерн «Газпром» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве на период 2015-2020 годы, сообщается на сайте ТМК.

Программа предусматривает решение задач по обеспечению потребностей «Газпрома» трубной продукцией. В качестве приоритетных выбрано три направления научно-технического сотрудничества: разработка новых видов трубной продукции, мероприятия по импортозамещению, а также обмен опытом и проведение исследований.

«Газпром» окажет организационную и консультационную поддержку обозначенным работам, определит научно-технические проблемы в сфере строительства и эксплуатации газопроводов, а ТМК в свою очередь, обеспечит проведение соответствующих инновационных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В рамках программы планируется разработать и освоить выпуск 25 видов продукции, в том числе  трубы с повышенной деформационной способностью, для подводных трубопроводов, обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы для месторождений со сложными условиями эксплуатации, для шельфовых проектов.

Надежда ВОРОНЦОВА,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: газпром  ТМК 



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