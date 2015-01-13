Производителям нефтепродуктов в России доступны самые современные лаборатории по контролю качества

Качество продукции – залог успеха любой компании-производителя. Не в меньшей степени это справедливо и для производителей нефтепродуктов. Так же контроль за качеством топлива производят компании, владеющие сетями автозаправок, чтобы гарантировать для своих покупателей высокое качество заливаемого в баки бензина или дизельного топлива.

Основу любой лаборатории оставляют приборы, с помощью которых производится анализ свойств нефтепродуктов. Среди поставщиков продукции на российском рынке стоит обратить внимание на компанию PETROTECH, которая специализируется на поставках лабораторного оборудования ведущих американских и европейских производителей. Ряд зарубежных партнеров предоставил PETROTECH эксклюзивные права на продажу своего оборудования на территории России.

Компания SocTrade поставляет в России оборудование японских производителей, в первую очередь Tanaka Scientific и Kyoto Electronics, позволяющее осуществлять анализ качества нефтепродуктов. Компания обеспечивает гарантийное обслуживание, сервисный ремонт и техническую поддержку поставляемого своим клиентам оснащения лабораторий.

Компания «Октан-тест» – поставщик, сотрудничающий со многими мировыми лидерами индустрии лабораторного оборудования для химических анализов. В числе поставляемой продукции – приборы контроля параметров нефтепродуктов, такие как установка УИТ-85, позволяющие измерять октановое число бензина, и прибор ИДТ-90, позволяющий оценивать цетановое число дизельного топлива.

ZRPRESS.RU, Владивосток.