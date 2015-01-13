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Дальний Восток проигрывает социально-экономическую гонку
В списке тридцати регионов страны, лидирующих по уровню жизни, нет не одного края или области из ДФО
Экономически развитые регионы России сохранили в 2014 году наиболее высокие рейтинги качества жизни населения, пишет деловая газета "Золотой Рог". По-прежнему выгодно и комфортно жить в Москве, Северной столице, а также Татарстане, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Тюменской, Нижегородской и Свердловской областях.
Увы, большинство регионов Центральной России и отчасти Сибири ушли в еще больший отрыв от краев и областей Дальнего Востока: ни одна из территорий нашего региона не попала даже в тридцатку лидеров.
Об этом говорит исследование «РИА Рейтинг», опубликованное в официальной «Российской газете», которое проводилось в регионах России уже в третий раз. Каждому субъекту отвели место исходя из 61 показателя, включая уровень доходов населения, жилищные условия, экологию, демографическую ситуацию. Сюда же отнесли здоровье россиян и уровень их образования, освоенность территории, развитие транспортной системы, насколько активен там малый бизнес и прочее.
Неизменные лидеры - Москва и Санкт-Петербург - продолжают бороться с плохим климатом, который является проблемой всех мегаполисов мира. Но, если окинуть взглядом не только столичный регион, но и всю Россию, успехи и неудачи окажутся совсем иного характера.
Субъектов, которые успешно справились с улучшением качества жизни, в прошедшем году было немало. Заметный прогресс показали Мордовия, которая поднялась на 11 позиций - до 49-го места, Ивановская область, застолбившая 33-ю строчку, и Ульяновская область, которая шагнула сразу на 7 позиций вверх - до 35-го места. Здесь выйти в плюс помогли хорошая экология и активность малого бизнеса. В Мордовии затраты на охрану окружающей среды выросли втрое, как и инвестиции в капитал небольших предприятий. По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи ЗУБАРЕВИЧ, несмотря на такие успехи, на Мордовии все еще лежит большая долговая нагрузка, поэтому расходы бюджета на мероприятия по улучшению экологии здесь не столь важны.
Ивановской области вырасти в рейтинге помог уровень экономического развития, который, по данным исследования, увеличил прибыль компаний и снизил безработицу. Неизменным ростом по динамике прошлого года отличилась Рязанская область, которая поднялась с 35-го на 30-е место. Там позитивные изменения случились сразу в половине показателей, что пока не типично для российских регионов, которые в большинстве, как отмечают эксперты, не могут удерживать лидирующие позиции повсеместно.
В итоге самым сбалансированным субъектом РФ стал Татарстан, стабильно развивается Приволжский ФО и регионы Южного ФО. Драйверы социального развития - Краснодарский край и Ростовская область (5-е и 16-е места соответственно). А вот Югра в 2014 году вышла из десятки лидеров и оказалась на 12-м месте, так как там ухудшились жилищные условия и развитие малого предпринимательства.
Но 2015 год может стать во многом поворотным. Здесь главное - извлечь выгоду из происходящего в экономике, советуют эксперты. Важным фактором может стать импортозамещение, на которое кинули силы все регионы. Конечно, прорывов уже в этом году, скорее всего, не будет, так как подобные программы рассчитаны на перспективу, но частично решить проблему помогут время и инвестиции.
Одни исследования лучше рассматривать в сравнении с другими, советует Зубаревич, которая уверена, что если взять за основу рейтинга душевые расходы населения, то может оказаться, что сильные регионы уже не будут лидерами. А вот финансовые, промышленные и нефтегазовые регионы, как и раньше, будут иметь преимущества перед другими субъектами. Внести существенные коррективы и стать новым маяком в этом разнородном море могут Крым и Севастополь, которые в 2014 году в рейтинг еще не попали. Уже после того, как Росстат подвел предварительные итоги переписи населения на полуострове, стало понятно, что регион может составить серьезную конкуренцию Краснодарскому краю, который в списке лучших - на 5-м месте.
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