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В Южной Якутии создана Нерюнгринская Торгово-промышленная палата

13 Января 2014, 14:23 | Дальний Восток

В Нерюнгринском районе принято решение о создании Торгово-промышленной палаты. Большая кропотливая подготовительная работа проводилась в течение всего предыдущего года. 10 января состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о регистрации Торгово-промышленной палаты Нерюнгринского района в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщает сайт района.

В число учредителей вошли администрация МО «Нерюнгринский раойн», ООО «Юнион Консалтинг», ООО «ТехноЭксперт», ООО «Промналадка» (ассоциированный член Академии наук РС(Я)), ООО «НИЛЗемли» (Научно-исследовательская лаборатория Земли»), ООО «СпецЭнергоСервис», ООО «Информационно–юридическое агентство «РАТ», ООО «Сахабурстрой», ООО «ТимптонЗолото», ООО «Рассвет», ООО «РИМАД», ООО «Золотой регион», ООО «РЭМ», ООО «Рассвет СахаНедра», ООО НБКИ «Земля и недвижимость», индивидуальные предприниматели Сергей Бескровный и Игорь Фираго.

Представители данных организаций и предприятий, представители бизнес-сообщества утвердили проект Устава Торгово-промышленной палаты Нерюнгринского района, который будет представлен на согласование в Торгово-промышленную палату России.

Президентом районной торгово-промышленной палаты единогласно избран директор ООО «Промналадка» Владимир Примаченко, который имеет опыт работы в данной сфере, поскольку с 2012 года является исполнительным директором Южно-Якутского филиала Торгово-промышленной палаты Республики Саха Якутия.

Вице-президентом избрана генеральный директор ООО «Юнион Консалтинг» Оксана Маркова. В состав правления вошли Владимир Примаченко, Оксана Маркова, Роман Литвинцев директор ООО «РЭМ»), Александр Гаврилов (директор ООО Информационно-юридическое агентство «РАТ»), Анатолий Статива (директор ООО «НИЛЗемли»). В состав президиума в соответствии с проектом Уставом вошли президент и вице-президент, а также предприниматель Сергей Бескровный. Все вопросы избрания руководящих органов палаты были решены единогласным голосованием.

С добрыми напутственными словами к участникам учредительного собрания обратился глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов. Он назвал создание Торгово-промышленной палаты, которая будет находиться в непосредственном подчинении федеральной ТПП, знаковым событием в истории района. Это позволит местному бизнес-сообществу быть в авангарде экономического развития региона, что в свою очередь положительно отразится на социальных перспективах края. Со своей стороны Андрей Фитисов пообещал Торгово-промышленной палате содействие со стороны органов государственной власти и рассказал о том, что в апреле текущего года состоится первый Нерюнгринский бизнес-форум, интерес к которому уже проявили представили российского и зарубежного бизнеса, в частности Китая, Канады, Турции и Германии. Это событие может стать стартовой площадкой для реализации весомых инвестиционных проектов.

Участие в работе учредительного собрания на правах приглашенных принимали представители Нерюнгринской районной администрации, НГРЭС, ООО «Комрад», индивидуальные предприниматели.

В ближайшее время Торгово-промышленная палата Нерюнгринского района планирует расширить свой состав за счет активного привлечения представителей крупного, среднего и мелкого бизнеса.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: ТПП  торговля  предпринимательство  Якутия  бизнес 



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