В Петропавловске-Камчатском будет построен современный автовокзальный комплекс

В Петропавловске-Камчатском в рамках госпрограммы постоят современный автовокзальный комплекс. Предполагаемое место строительства автовокзала – в районе второго кольца микрорайона Северо-Восток. Площадка, на которой планируется разместить новый инфраструктурный объект, была представлена губернатору Владимиру Илюхину, сообщает официальный сайт правительства Камчатского края.

Проектирование и строительство современного автовокзального комплекса в Петропавловске-Камчатском предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» в 2014-2016 годах. Уже сегодня известно, что комплекс будет включать в себя не только здание самого вокзала, но и автосервис, мойку, гостиницу для приезжих и многое другое.

«Для реализации проекта предусматривается привлечение средств частных инвесторов, - рассказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь. – Новый автовокзал позволит вывести за пределы города все пригородные и междугородние маршруты, что благоприятно скажется на снижении транспортных потоков в столице края».

По предварительной оценке общая стоимость строительства составит 840 млн. рублей, из них 195 млн. рублей предусмотрено в краевом бюджете на проведение проектных и других подготовительных работ.

«Планируется, что автовокзал будет обслуживать все маршруты пригородного и междугороднего сообщения, а это более 8 000 человек ежедневно», - сказал глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Алексей Алексеев.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на месте осмотрел площадку для предполагаемого строительства, подчеркнул необходимость тщательного расчета транспортной нагрузки на дороги микрорайона.

«Нельзя допустить, чтобы новое строительство еще более усугубило ситуацию с пробками на дорогах в этом районе города», - сказал Владимир Илюхин.

«К открытию автовокзального комплекса городская маршрутная сеть и общий транспортный поток будут скорректированы», - заверил Алексей Алексеев.

В настоящее время с автостанции в Петропавловск-Камчатском городском округе ежедневно отправляются в рейс 65 автобусов по маршрутам пригородного и междугороднего сообщения и 180 автобусов по внутригородским маршрутам.

ZRPRESS.RU, Владивосток.