Аэрофлот запускает второй самолет с Интернетом на борту

МОСКВА, 13 января, ZRPRESS. ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» запустило второй самолет с услугой «Интернет на борту». Вторым воздушным судном, на котором развернута услуга доступа в интернет, стал среднемагистральный пассажирский лайнер Airbus 321 «Н. Вавилов».

Первым воздушным судном, на борту которого пассажиры имеют возможность доступа в Интернет, стал в декабре 2010 года среднемагистральный пассажирский лайнер Airbus А321 «М. Келдыш».

«Инновационное развитие избрано Аэрофлотом в качестве магистрального курса, — говорит генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — В отечественной отрасли Аэрофлот удерживает ведущие позиции в деле освоения информационных технологий, которые повышают эффективность бизнеса, упрощают пользование авиатранспортом, делают его более удобным и доступным. Аэрофлот, будучи высокотехнологичной компанией, делает ставку на внедрение информационных технологий во все сферы производственной и коммерческой деятельности, как мощное средство повышения качества обслуживания клиентов и экономической эффективности».

Соблюдение требований безопасности пассажирских авиаперевозок — важнейшее условие предоставления новых услуг. В соответствии с требованиями российского законодательства оборудование, обеспечивающее пассажирам свободный доступ к услугам связи, будет включаться только на высотах свыше 3000 метров.