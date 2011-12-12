Газоконденсатные месторождения Якутии изучит «Газпром»

Минприроды России предлагает включить месторождения в Якутии в перечень участков недр федерального значения и передать их в пользование для геологического изучения, сообщает сайт министерства.

В перечень войдут Верхневилючанское и Тас-Юряхское нефтегазоконденсатные, Соболох-Неджелинское и Среднетюнгское газоконденсатные месторождения. Право пользования указанными участками недр предлагается предоставить ОАО «Газпром» для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых по совмещенной лицензии.

Напомним, что передача федеральных месторождений в пользование согласно постановлению Правительства РФ осуществляется без проведения конкурсов и аукционов. Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство.

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