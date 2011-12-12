«Газпром» зацепился за Белогорск

Представители «Газпрома» определили место площадок под строительство линейного производственного управления магистральных газопроводов ветки «Якутия – Хабаровск – Владивосток» и городка на территории Белогорска Амурской области, сообщает сайт правительства Амурской области.

Строительство газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток», часть которого пройдет по территории Амурской области, планируется начать в конце 2012 года. Рабочую группу по выбору места строительства возглавил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Виталий МАРКЕЛОВ. Он отметил, что Белогорск выбран местом расположения обслуживающего подразделения как географически выгодный объект.

«В соответствии с планом в Белогорске намечено строительство базы и жилого сектора для сотрудников компании. Площадь уже определена, 10 гектаров потребуется для расположения линейного управления и 6 гектаров для жилой застройки», – сказал Маркелов.

Власти Белогорска рассчитывают с приходом «Газпрома» заменить мазутные котельные на газовые. Год назад был подготовлен проект перевода мазутных котельных города на использование угля. Теперь появилась возможность рассмотреть газ в качестве альтернативы мазуту.

«Дальневосточный капитал» .