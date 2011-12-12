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В бизнесе и управлении на Дальнем Востоке произошли кадровые перестановки
Приказом Министра регионального развития РФ Виктора БАСАРГИНА на должность генерального директора ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» назначен Олег БУКАЛОВ. До этого назначения он был генеральным директором ИГ «Пионер», ранее трудился на различных должностях в компаниях структуры «Базовый элемент», дочерних компаниях АФК «Система», ОАО «Газпром».
Евгений Рогоза, ранее возглавлявший «Дальневосточную дирекцию», назначен руководителем ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минрегиона РФ.
Заместителем председателя правительства Амурской области назначен Валерий ПАЛАТОВ. До недавнего времени генерал-майор полиции Валерий Палатов руководил управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Амурской области. В обязанности нового зампреда входит взаимодействие с правоохранительными органами и вооруженными силами, органами прокуратуры, судебной власти и юстиции.
Генеральный директор «Владивосток Авиа» Владимир САЙБЕЛЬ покидает свой пост. Об этом после заседания совета директоров авиакомпании объявил генеральный директор ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталий САВЕЛЬЕВ. «Аэрофлот» является крупнейшим акционером владивостокской авиакомпании. Новым генеральным директором «Владивосток Авиа» станет Дмитрий ТЫЩУК, занимавший до этого пост заместителя генерального директора.
Сергей ГАРМАЕВ назначен исполнительным директором ОАО «Артель старателей «Амур», входящего в состав Группы компаний «Русская Платина». Он окончил Бурятский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», Иркутский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». С 2000 года занимал различные руководящие должности в крупнейших золотодобывающих компаниях. С 2009 года работал директором по развитию производства в ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», являющегося лидером среди уранодобывающих предприятий России.
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