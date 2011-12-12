Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект федерального закона о противопожарном страховании. Этим законом фактически вводится обязательный порядок страхования пожарных рисков, а предприятия, которые решили уклониться от обязанностей по страхованию, ждут большие неприятности.

Несмотря на то, что страхование пожарных рисков всегда оставалось востребованным видом, являясь, по сути, классикой страхового рынка, обязательным он все же не был. Существовали некоторые варианты "добровольно-принудительного" страхования, когда, например, по требованию банка при выдаче кредитов под залог имущества или каких-то иных операций это имущество страховалось. При этом случаи страхования ответственности перед третьими лицами, как правило, не становились предметом сделок.

По оценкам экспертов в Приморье на несколько десятков страховых компаний подобных сделок в отношении юридических лиц едва ли наберется больше сотни. В этом сегменте рынок, считает директор страхового департамента СК "Дальакфес" Виктор КОЗЛОВ, остается фактически не освоенным. Теперь же по новому закону собственники недвижимости будут обязаны застраховать пожарную ответственность перед третьими лицами.

Определение порядка страхования отдано на усмотрение правительства, которое и определит страховые тарифы, их предельные уровни, структуру и порядок применения. Эксперты полагают, что тарифы не будут высокими, по крайней мере, их ожидают более низкими, чем в других видах обязательного страхования, например, в автостраховании. Все-таки страховые случаи в этом сегменте наступают не так часто. По этой причине и в добровольном страховании от пожаров эти тарифы зачастую оказываются невысокими и зависят от стоимости имущества и его состояния. По данным компании "Дальакфес" разброс в ставках добровольного страхования сегодня огромен и может находиться в пределах от 0,2% до 1,8 и даже 2%. При обязательном страховании тарифную политику будет определять государство.

В целом же этот вид страхования специалистами оценивается как довольно прибыльный. Именно поэтому даже при низких тарифах интерес к обязательному страхованию пожарных рисков, в том числе ответственности перед третьими лицами, со стороны страховых компаний ожидается высоким, особенно тех, кто работает в сегменте корпоративного страхования. При этом новый закон часто сравнивают с ОСАГО, ведь принцип выплаты ровно такой же, как в автостраховании.

Но, несмотря на новые перспективы для страховщиков, эксперты все же отмечают ряд проблем. Наиболее очевидная из них связана со слабостью системы контроля за исполнением закона. "В нашей стране, как правило, развиваются те виды страхования, которые попадают в разряд обязательных, - говорит заместитель генерального директора по корпоративным продажам "Росгосстраха" в Приморье Евгений ШКАРУПА, - но отношение страхователей к обязательному страхованию негативное. Если ОСАГО необходимо ежегодно обновлять, иначе автомобиль не сможет пройти техосмотр, то для собственников недвижимости подобного не предусмотрено".

Вполне вероятно, что развитие этого вида страхования повторит ситуацию на рынке с ОСАГО: через два-три года после стабильных поступлений премий нахлынет лавинообразная волна убыточности.

"Любая компания, заключающая договор ОСАГО, является членом Российского Союза Автостраховщиков, который при банкротстве входящей в него компании берет ее обязательства перед страховщиками на себя. При обязательном же противопожарном страховании не определено, будет ли создан подобный союз и кто будет урегулировать убытки страхователей в случае банкротства их страховщиков", - отмечает Евгений Шкарупа.

В сложной ситуации могут оказаться и страховщики, не способные выполнить обязательств, и страхователи, не сумевшие добиться выплат. Именно поэтому в ходе обсуждения проекта закона звучали предложения ограничить число компаний, участвующих в этом виде страхования. Подобные меры могли бы сказаться в первую очередь на региональных компаниях. Впрочем, региональные компании не теряют надежды на то, что их интересы не пострадают.