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Страховые взносы в ПФР и ФОМС по новым правилам
В Приморском крае зарегистрировано более 60 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых почти половина работает во Владивостоке. Как изменится порядок уплаты взносов в 2010 г., "ЗР" разъяснила начальник управления организации администрирования страховых взносов, взыскания задолженности Отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю Елена КОПЫЛОВА.
- Елена Анатольевна, что меняется в 2010 г. в порядке уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих выплаты физическим лицам?
- С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212- ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", направленный на развитие системы обязательного пенсионного и социального страхования. Новый закон кардинально изменил порядок уплаты страховых взносов и предоставления отчетности в Пенсионный фонд такой многочисленной категории плательщиков страховых взносов, как индивидуальные предприниматели.
На сегодня в крае зарегистрировано более 60 тыс. индивидуальных предпринимателей, в то время как число предприятий, организаций всех форм собственности, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, не достигает и 40 тыс. До 2010 г. индивидуальные предприниматели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд в виде фиксированного платежа, который составлял 7 274,4 руб., из них на страховую часть - 4 849,6 руб., на накопительную - 2 424,8 руб. Лица 1966 г.р. и старше платили только страховую часть, моложе - и страховую и накопительную.
Обращаю внимание индивидуальных предпринимателей, которые на текущий момент не уплатили фиксированный платеж за 2009 г. в полном объеме, что с 1 января 2010 г. изменены реквизиты для уплаты страховых взносов в виде фиксированного платежа, которые вы можете уточнить в территориальных органах ПФР по месту регистрации или на сайте Отделения ПФР по Приморскому краю.
С 1 января индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в ПФР и фонды ОМС в размере, который определяется исходя из стоимости страхового года. Для расчета страховых взносов применяется МРОТ, действовавший на 1.01.2010 г. (4 330 руб.).
На 2010 г. для ИП тариф страховых взносов составит:
- в ПФР - 20%, в т.ч.
1) для лиц 1966 г.р. и старше:
20% на страховую часть - 4 330 руб. х 20 % х 12 мес. = 10 392 руб.
2) для лиц 1967 г.р. и моложе:
14% на страховую часть - 4 330 руб. х 14% х 12 мес. = 7 274,40 руб.
6% на накопительную - 4 330 руб. х 6% х 12 мес. = 3 117,60 руб.
Процент начисления страховых взносов в фонд медицинского страхования не зависит от возраста предпринимателя:
- в ФФОМС: 1,1% - 4 330 руб. х 1,1% х 12 мес. - 571,56 руб.
- в ТФОМС 2% - 4 330 руб. х 2% х 12 мес. = 1 039,20 руб.
- В редакцию поступило несколько вопросов. Вот один из них: "Я индивидуальный предприниматель. Сколько в 2010 г. составит фиксированный платеж, и если я на "вменёнке", то взносы в фонд обязательного медицинского страхования тоже нужно платить?" С размером платежей мы разобрались, а существуют ли льготы по уплате взносов в фонд обязательного медицинского страхования для индивидуальных предпринимателей, работающих на специальных налоговых режимах?
- В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, льгот для индивидуальных предпринимателей по уплате страховых взносов, исходя из стоимости страхового года, в отношении ПФР и ФОМС нет. Пониженные тарифы действуют в отношении страховых взносов страхователей, производящих выплаты физическим лицам. Подробнее об уплате взносов в 2010 г., а также в переходный период 2011-2014 гг. расписано в вышеуказанном законе, в статьях 57, 58.
- Вот еще вопрос: "Я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2009 г., недавно подал заявление на переход на "упрощёнку". Тут ко мне пришла бумага из Пенсионного фонда, что я был обязан платить взносы в виде фиксированного платежа на обязательное пенсионное страхование. Значит, даже не получая пока прибыль, я должен платить взносы в ПФР ежемесячно?".
- Да, должны. По законодательству эти платежи исчисляются исходя из стоимости страхового года, тарифа страховых взносов и начиная с периода, когда получен статус индивидуального предпринимателя. Т.е. обязанность уплаты фиксированного платежа не зависит от того, имел индивидуальный предприниматель доход или нет. Уплата страховых взносов призвана обеспечивать формирование пенсионных прав гражданина в период, когда он занимался предпринимательской деятельностью.
- Что поменялось в порядке предоставления отчетности индивидуальных предпринимателей в 2010 гг.?
- В текущем году индивидуальные предприниматели должны предоставить до 1 марта 2010 г. в территориальные органы ПФР по месту регистрации платежные документы, подтверждающие уплату страховых взносов за 2009 г., а также номер страхового свидетельства, актуальный адрес для централизованного информирования о состоянии индивидуального лицевого счета и сведения об изменении фамилии, если она изменялась. В 2011 г. до 1 марта в Пенсионный фонд будет предоставляться новая форма отчетности за 2010 год - РСВ-2, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 №895н.
Но хочу обратить внимание предпринимателей, которые приняли решение о прекращении индивидуальной трудовой деятельности в 2010 г. Указанную новую форму отчетности вы должны предоставить в органы ПФР на дату ликвидации. Эти формы, а также информация о новых КБК, тарифах, реквизитах платежных поручений и другая полезная информация размещены на сайте ПФР www.pfr.ru.
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