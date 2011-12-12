Для списания недоимки по страховым взносам предусмотрены три основания

С 1 января 2010 г. вводится порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по новым страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам (постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 820).

Безнадежными к взысканию страховые взносы, пени и штрафы признаются в трех случаях: при ликвидации организации, признании банкротом индивидуального предпринимателя в части недоимки и задолженности, не погашенных по причине недостаточности имущества должника, а также в случае смерти физического лица или вынесения решения суда об объявлении его умершим.

В отношении задолженности по пенсионным взносам или взносам на обязательное медицинское страхование решение принимает ПФР, а в отношении задолженности по взносам на обязательное социальное страхование - ФСС России. Решения выносятся на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юрлица, заверенной копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (в случае признания должника банкротом) или копии свидетельства о смерти физического лица (копии решения суда об объявлении физического лица умершим).