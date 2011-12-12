Малый бизнес может попасть в систему страхования вкладов

Банк России изучает возможность создания агентства страхования вкладов малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Геннадий МЕЛИКЬЯН.

Как отметил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления организаций ЦБ РФ Михаил СУХОВ, для реализации этой инициативы уже сегодня существуют несколько препятствий. В частности, не исключено, что введение такой системы может привести к мошенничеству путем регистрации множества юридических лиц на одного человека.

Кроме того, пока нет четкого механизма, позволяющего отследить, чтобы один малый предприниматель мог получить сумму по страхованию один раз. Тем не менее Банк России не отказывается от возможности создания подобной структуры и прорабатывает варианты минимизации рисков ее деятельности, сообщают "ФК-Новости".