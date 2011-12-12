"ВТБ Страхование" заплатило за гибель судна

"ВТБ Страхование" возместило ущерб ЗАО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (г. Владивосток) по факту гибели судна в Охотском море.

В результате удара волны в правый борт ярусолова-морозильщика "Восток Орион" был деформирован люк лацпорта (технологического отверстия в борту судна, используемого для постановки снастей). Забортная вода стала поступать во внутренние помещения, судно получило крен, перевернулось и затонуло. Все члены экипажа были спасены.