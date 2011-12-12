Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"ВТБ Страхование" заплатило за гибель судна
12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток
"ВТБ Страхование" возместило ущерб ЗАО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" (г. Владивосток) по факту гибели судна в Охотском море.
В результате удара волны в правый борт ярусолова-морозильщика "Восток Орион" был деформирован люк лацпорта (технологического отверстия в борту судна, используемого для постановки снастей). Забортная вода стала поступать во внутренние помещения, судно получило крен, перевернулось и затонуло. Все члены экипажа были спасены.
Автор: Яна Мальцева
Теги:
Новости тематики
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
- Жители Дальнего Востока все активнее страхуют свое имущество
- СГ "ХОСКА" выплатила свыше 18 млн. рублей своим клиентам по итогам сентября
- Авиакомпания "Аврора" для страхования своих сотрудников выбрала СГ "ХОСКА"
- Накопительный компонент пенсии решено оставить
- На Дальнем Востоке СК "Дальлесстрах" переименована в Страховую группу "ХОСКА"
- ОСАГО в Интернет пока не торопится
- Наводнение на Дальнем Востоке заставило правительство вновь вернуться к вопросу о страховании жилья
- Темпы роста страхования жизни на Дальнем Востоке составили около 76%
Новости раздела
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Рыба пойдет Севморпутем через Камчатку
- Приморцам делают выгодное предложение
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
Loading...