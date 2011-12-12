Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Сокращение расходов компаний на страхование в 2009 г. достигнет 30%
12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток
Сокращение расходов на страхование корпоративных клиентов страховщиков в 2009 г. окажется вдвое больше ожидаемого уровня и достигнет 30%, заявил глава Росстрахнадзора Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ.
"Предварительные прогнозы строились на основании ожидаемых 15% сокращения бюджетов корпоративных клиентов на нужды страхования, однако предварительные обсуждения показывают иную картину", - сказал он. Таким образом, основной темой следующего года оказывается работа российских страховщиков в розничном бизнесе.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
- Жители Дальнего Востока все активнее страхуют свое имущество
- СГ "ХОСКА" выплатила свыше 18 млн. рублей своим клиентам по итогам сентября
- Авиакомпания "Аврора" для страхования своих сотрудников выбрала СГ "ХОСКА"
- Накопительный компонент пенсии решено оставить
- На Дальнем Востоке СК "Дальлесстрах" переименована в Страховую группу "ХОСКА"
- ОСАГО в Интернет пока не торопится
- Наводнение на Дальнем Востоке заставило правительство вновь вернуться к вопросу о страховании жилья
- Темпы роста страхования жизни на Дальнем Востоке составили около 76%
Новости раздела
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
Loading...