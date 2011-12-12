Сокращение расходов компаний на страхование в 2009 г. достигнет 30%

Сокращение расходов на страхование корпоративных клиентов страховщиков в 2009 г. окажется вдвое больше ожидаемого уровня и достигнет 30%, заявил глава Росстрахнадзора Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ.

"Предварительные прогнозы строились на основании ожидаемых 15% сокращения бюджетов корпоративных клиентов на нужды страхования, однако предварительные обсуждения показывают иную картину", - сказал он. Таким образом, основной темой следующего года оказывается работа российских страховщиков в розничном бизнесе.