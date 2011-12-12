Страховщики вынуждены поддержать законопроект о замене лицензирования страхованием ответственности

Страховщики на заседании экспертного совета по страхованию при комитете по финансовым рынкам Госдумы РФ подвергли резкой критике законопроект о замене лицензирования страхованием ответственности, подготовленный Минэкономразвития РФ.

В ходе обсуждения эксперты предлагали даже "похоронить" законопроект, "поскольку он требует глубокой концептуальной переработки". Однако глава экспертного совета по страхованию Александр КОВАЛЬ призвал страховщиков поддержать документ для подготовки его к первому чтению с тем, чтобы существенные поправки можно было вносить на этапе рассмотрения между первым и вторым чтениями.

А.Коваль подчеркнул, что принципиально документ важен для экономики, однако "он вряд ли сможет оказать существенную помощь в деятельности малого и среднего бизнеса", первоначально он позиционировался как поддержка именно этой категории российских предприятий. Глава экспертного совета добавил, что идея разработки законопроекта поддерживается на высоком уровне в правительстве, и в самом законопроекте указана дата вступления его в силу с 1 июля следующего года.

Между тем, эксперты высказали сомнения в том, что некоторые виды деятельности, которые будут подлежать страхованию вместо лицензирования, подпадают под категории малого и среднего бизнеса, например, почтовые отправления и морские перевозки.

В ходе обсуждения страховщики единодушно выступили с резкой критикой принципиальных положений законопроекта.

В частности, огромную тревогу вызвала трактовка рисков, которые страховщики должны защищать в соответствии с этим документом. В частности законопроект предполагает страхование при наличии злого умысла, а также на случай банкротства. "Формулировка "страховым случаем является отсутствие денежных средств у страхователя" не может выдерживать никакой критики", - заявил представитель "Ингосстраха" Илья САЛАМАТИН.

Начальник управления предварительного контроля Федеральной службы страхового надзора Галина ГАЛУШКО поддержала страховщиков и согласилась с тем, что при страховании ответственности предприятий не должна идти речь о возмещении за ненадлежащее исполнение договорных обязательств страхователем. А.Коваль признал, что документ готовился Минэкономразвития в спешке и не был глубоко проработан с привлечением специалистов страховой отрасли, поэтому потребуется серьезная доработка с точки зрения уточнения понятийного аппарата и приведения его положений в соответствие с нормами страхового законодательства.