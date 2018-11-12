Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award как лучший работодатель по мнению персонала. Оператор вошел в тройку лидеров по уровню вовлеченности сотрудников среди российских компаний.
Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по мнению сотрудников – таковы результаты исследования международной консалтинговой компании KFHG. В опросе приняли участие 50 российских компаний. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.
Награда Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award вручается по итогам масштабного исследования вовлеченности: KFHG провела опрос среди 3,7 миллиона сотрудников в 530 компаниях в более чем 60 странах по всему миру. Награду получили 52 компании из 47 стран. У победителей оказался наибольший процент сотрудников, которые согласились с двумя утверждениями: «Я горжусь тем, что работаю в компании» и «Я бы рекомендовал компанию как хорошее место работы».
Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных корпоративных преобразований. По итогам исследования KFHG 2017 года, индекс вовлеченности сотрудников оператора составил 80%. Это оказалось на 11 п. п. выше среднероссийского показателя и на 7 п. п. лучше уровня мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли. По итогам исследования рекомендовать Tele2 как работодателя были готовы 88% сотрудников – по данному показателю оператор опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2 – это на 6 п. п. выше уровня сильных мировых игроков.
Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:
«Тема лучшего работодателя всегда была частью операционной стратегии компании, и наши достижения были заметны до федерализации Tele2. Исторически наша команда демонстрировала высокий уровень вовлеченности, который нам удалось не только удержать, но и развить, несмотря на серьезные преобразования. Став федеральным оператором, мы сохранили и преумножили прошлые достижения. Согласно выводам Korn Ferry, организации с высоким уровнем вовлеченности демонстрируют текучесть персонала до 40% ниже и рост выручки до 2,5 раза выше, чем в компаниях, которые недооценивают важность этого показателя. Высокий уровень вовлеченности сотрудников прежде всего свидетельствует об экономическом здоровье компании. Tele2 ежеквартально показывает успешные финансовые и операционные результаты. Наше лидерство в рейтинге Korn Ferry говорит о том, что сотрудники гордятся причастностью к Tele2 и высоко оценивают ее деятельность. Очевидно, что сформированная среда позволяет команде эффективно работать, а компании – динамично развивать свои ключевые компетенции».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Якутия выбирает "цифру"
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
Новости раздела
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток